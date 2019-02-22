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Madde bağımlılığı kurulları toplantısı yapıldı

Kırşehir’de madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadelede teknik çalışma gurupları toplantısı yapıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 09:31
Madde bağımlılığı kurulları toplantısı yapıldı

Kırşehir’de madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadelede teknik çalışma gurupları toplantısı yapıldı.


Uyuşturucu ile mücadele konusunda Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren İl Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, İl Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, İl Bağımlılık ile Mücadele İletişim Teknik Çalışma Grubu, İl Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu ve İl Davranışsal Bağımlılıklar (Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı) ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu çalışmaları toplandı.



Şubat ayı Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım başkanlığında yapıldı. Toplantıya; İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru, Sosyal Çalışmacı Ayşegül Kestane, Psikolog Merve Erdoğan ilgili birim personelinin katılımıyla gerçekleşti.



Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı üye kurumlarca bir önceki alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme ile başladı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Kurul Üyesi Kurumlar ile Kırşehir İli Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planının hazırlık sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapması sonrası Sağlıklı Hayat Merkezi Psikosyal Destek Birimi’nin tanıtımı ile toplantı devam etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:31
  1. doğa

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