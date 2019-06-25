Madde bağımlılarına zeytinlikler arasında "ilaçsız" rehabilitasyon

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Edremit ilçesinde merkezi Ankara'da bulunan Kurtuluş Vakfınca Kazdağları'nda rehabilitasyon programına alınan uyuşturucu ve alkol bağımlıları, ilaç kullanılmadan yürütülen çalışmalarla topluma kazandırılıyor.

Madde bağımlılığında uzun süren tedaviler yerine spor, beyin jimnastiği, yeme-içme alışkanlıklarında değişiklik ve çeşitli detoks yöntemlerini kullanan Vakfın projesi, Kazdağları'nda çam ormanları yakınında zeytinlikler arasında kalan bölgedeki tesiste uygulanıyor.

Vakıf tarafından Türkiye'de 6 yıldır yürütülen "İlaçsız Uyuşturucu Rehabilitasyon Programı" (Narconon) kapsamında, madde bağımlısı gençler hiç ilaç kullandırılmadan 3-4 aylık rehabilitasyona tabi tutuluyor.

- "Narconon'la yılda ortalama 80 kişi bağımlılıktan kurtuluyor"

Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tanay Tezemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Narconon sayesinde yılda ortalama 80 kişiyi bağımlılıktan kurtarıp yeni bir yaşama başlamalarına yardımcı olduklarını söyledi.

Narconon'un, dünyadaki en etkili uyuşturucu rehabilitasyon programı olduğunu savunan Tezemir, "İlaçsız şekilde şu anda Türkiye'de tek olan bu programı Kurtuluş Vakfında uyguluyoruz. Arkadaşlarımız belli bir süre bizde yatılı olarak kalarak hem hayatlarını yeniden organize ediyorlar hem de aileleriyle kendileri de topluma faydalı bir birey haline geliyorlar." dedi.

Tezemir, ilk iki senesi pilot uygulama olan Narconon'un Türkiye'de 6'ncı yılına girdiği bilgisini vererek, 4 senede başarılı mesafeler katettiklerini vurguladı.

Program sayesinde elde ettikleri sonuçlara değinen Tezemir, "Şu anda 100 kişiden 84 arkadaşımızı topluma kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bunu Kazdağları'nın eteklerinde başarıyoruz çünkü burası hem havasıyla hem doğasıyla sağlık turizminin başkenti olma yolunda ilerlemeyi sürdüren bir kent. Biz de burada olmaktan, Türkiye'deki ve Avrupa'daki birçok bağımlı kardeşimizi burada hayata yeniden kazandırmaktan dolayı da ayrıca mutluluk yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hayatına ara verip kendisini sorgulamaya başlıyor"

Vakfın eğitmenlerinden Özkan Güven de Narconon'un 48 ülkede 52 yıldır uygulandığını aktardı.

Programa katılanların ilk günlerden itibaren hızla bağımlılıktan uzaklaştığını vurgulayan Güven, "Biz kişileri buraya aslında uyuşturucuyu bırakmaları için çağırıyoruz. Bir hafta içinde uyuşturucuyu zaten bırakmış oluyorlar. 4 ila 6 hafta da sauna programıyla vücutlarını yeniden temizliyorlar. Sonraki en önemli kısım ise yaklaşık 65 gün boyunca kişiyi içsel duygu ve düşüncelerinden kurtarıp tamamen şimdiki zamanı yaşamaya adapte etmek için eğitimlerle geçiyor." diye konuştu.

Madde bağımlılığını aşmada iradenin önemine işaret eden Güven, bireyin geçmiş veya gelecek arasında sıkışıp kalarak bunlarla yüzleşemediği için uyuşturucu almaya devam ettiğini belirtti.

Narconon'la kişinin hayatına ara verip dış dünyadan bağımsız bir şekilde kendini sorgulamasını sağlayarak şimdiki zamanı yaşamaya adapte ettiklerini anlatan Güven, "Bundan sonraki hayatında nasıl davranması gerektiğine, yaşamını yeniden nasıl organize edebileceğine dair eğitimler verip topluma yeniden kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güven, madde bağımlılığının Türk gençleri üzerinde oynanan en büyük oyun olduğunu dile getirdi.

Dünyada en genç nüfusa sahip ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret eden Güven, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin uyuşturucu bağımlılığı çok ufak yaşlara düşmüş durumda. Bunların en büyük temel sebebi; kişilerin eğitim düzeyi ve gelecekle ilgili hayaller, hedefler kuramayışı kişiyi madde ve alkol almaya tetikliyor. Biz her 4 dakikada bir uyuşturucu batağına düşen insanlar varken 4 aylık bir süre zarfında eğitimden geçirip hayata tutundurmaya çalışıyoruz. Narconon kişiye değer verir, öz güvenini yeniden kazanmasını sağlar. İçsel duygu ve düşüncelerinden kurtulup şimdiki zamanı yaşayıp hayatını düzene sokmasını sağlar. Bunun için kişi hayatına bir ara vermeli. Bütün hayatıyla özdeşleşmeli ki kendini sorgulayabilsin. Bu zamana kadar yaptıklarını telafi etmek için bundan sonra hayatını nasıl düzenleyeceğini düşünmesini sağlıyoruz."