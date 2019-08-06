0553 313 94 23

"Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle buluştu

Semaver Kumpanya tarafından 31. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında sahnelenen "Madde 22", İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında kalmış bombardıman subayı Yossaryan’ın trajikomik öyküsüne odaklanıyor

06 Ağustos 2019 Salı 23:58
"Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Bu sene 17 konser ve 5 tiyatro oyununa ev sahipliği yapan 31. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında "Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Semaver Kumpanya tarafından hazırlanan oyun, ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Oyun, ABD'li yazar Joseph Heller’in kaleminden, Çiğdem Girgiç çevirisiyle izleyenlerin beğenisine sunuluyor.

Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği oyunda; Ahmet Kaynak, Berkay Şekerci, Cansu Saka, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Güçlü Yalçıner, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Sarp Aydınoğlu, Selen Şenay, Serkan Keskin ve Sezin Bozacı rol alıyor.

Kara komedi klasikleri arasında gösterilen "Madde 22", İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında kalmış bombardıman subayı Yossaryan’ın trajikomik öyküsüne odaklanıyor.

İtalya’da konuşlanmış bir ABD üssünde geçen oyun, uçuş görevinden kaçmak için denenmedik yol bırakmayan Yossaryan'ın, savaşın bir parçası olmamak için sarf ettiği çabayı konu ediniyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 23:58
  1. ENKA
  2. oyun
  3. Semaver Kumpanya
  4. tiyatro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor
    1. Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor
    2. Venezuela'dan ABD'ye sert tepki:..
    3. Başkent’te trafik kazası: 5 yaralı
    4. Antalya'da otomobil ile otobüs..
    5. Kahreden detay ortaya çıktı, kardeşi..
    6. Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    7. Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı..
    8. Çanakkale Kurban Bayramı namaz saati..
    9. FBI'dan California'daki silahlı..
    10. Bursa Kurban Bayramı namazı kaçta..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2019
    12. AB'den 'Brexit' açıklaması: Hazırız
    13. "Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle..
    14. Drift yaptığı aracının fiyatı kadar..
    15. Libya'nın güneyinde elektrik..
    16. Sri Lanka'daki terör saldırıları
    17. ABD polisinin siyahiye yaptığı..
    18. Umut Meraş’tan transfer isyanı
    19. Trump'tan gözdağı: Google'ı yakından..
    20. Başkentte trafik kazası: 5 yaralı
    21. Hakkari'de 107 kilogram eroin ele..
    22. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    23. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    24. Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz..
    25. MİT, Emniyet ve Jandarma'dan ortak..
    26. Bulanık’ta trafik kazası: 4 yaralı
    27. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
    28. Hakkari’de, Jandarma, Emniyet ve..
    29. Libya'da 122 düzensiz göçmen yakalandı
    30. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri..
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!