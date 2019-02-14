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Madak: “Seçim sonrasına bırakılması gereken bir durum”

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, Bozcaada Taksi Durağı’nda boş bulunaniki adet Ticari Taksi Durak Hattı’nın ihaleyöntemiilesatışa çıkarması konusunda açıklamalarda bulunan AK Parti Belediye Başkan Adayı Erdoğan Madak, “Yapılacak bu ihale ile taksi sayısının 7’ye çıkacak.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:25
Madak: “Seçim sonrasına bırakılması gereken bir durum”

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, Bozcaada Taksi Durağı’nda boş bulunaniki adet Ticari Taksi Durak Hattı’nın ihaleyöntemiilesatışa çıkarması konusunda açıklamalarda bulunan AK Parti Belediye Başkan Adayı Erdoğan Madak, “Yapılacak bu ihale ile taksi sayısının 7’ye çıkacak. Eğer böyle bir ihtiyaç olduğu ada halkı tarafından söyleniyorsa, bu ihalenin yeni belediye döneminde yapılmasından yanayım” dedi.


Bozcaada’da Alaybey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bozcada Taksi Durağındaki iki adet Ticari Taksi Durak Hattının ‘Açık Teklif Usulü’ihale yöntemi ile satışı 19 Şubat Salı günü gerçekleşecek. Yapılan duyuruda ihalenin, 275.000.00 TL Muhammen satış bedeli ile yapılacağı belirtildi.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, ihalenin seçimlerden sonra yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti.


İlçede 5 adet taksi plakasının olduğunu ifade eden Madak, “Seçim öncesi böyle bir ihalenin alel acele bir şekilde çıkması kafalarda soru işareti meydana getirdi. Seçime sayılı günler kala bu tarz ihalelerin alel acele meclise sunulması ve zaman kaybetmeden ihaleye çıkartılması yoruma açık bir durumdur. İnsanların kafasında soru işareti bırakacak bir durumu ben etik olarak görmüyorum. Olası bir ihtiyaç varsa eğer bu tartışılır gerekli fizibilite çalışmaları yapılır ve seçim sonrası gündeme getirilir. Eğer böyle bir ihtiyaç olduğu ada halkı tarafından söyleniyorsa, bu ihalenin yeni belediye döneminde yapılmasından yanayım” dedi.


AK Parti Bozcaada İlçe Başkanı Burak Aktan ise, konu geçtiğimiz günlerde belediye meclis gündemine geldi ve parti olarak komisyona havale ettiklerini ifade ederek, “bu acele neden anlamış değilim. Madem böyle bir ihtiyaç söz konusu önümüzdeki ay yapılacak yerel seçimlerin beklenmesi gerekiyor. Daha geçtiğimiz gün komisyona havale edilen bir konu neden bu kadar acele ile ihale aşamasına geldi? Acaba hesaplanan bir şey mi var? Bu sorular ister istemez insanın aklına geliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:25
  1. doğa

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