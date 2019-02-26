0553 313 94 23

Madak: “Bozcaada’ya müjdelerimiz var”

AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av.

26 Şubat 2019 Salı 16:39
Madak: “Bozcaada’ya müjdelerimiz var”

AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaret ederek, Bozcaada’ ya yapacağı projeler hakkında bilgi alış verişinde bulundu.


AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak 31 Mart yerel seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Madak, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirdi. Madak, ziyaretlerde Bozcaada’ya yapacağı projeler hakkında fikir alış verişinde bulundu. Önümüzde ki günlerde adaya müjdeleri olduğunu ifade eden Madak, “ Bozcaada için yapacağımız projeler hakkında Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat’ı ziyaret ettik. Bozcaada için ne gerekli ise yapmak için durmadan çalışıyoruz. Bozcaada’nın neye ihtiyacı varsa inşallah hepsini yapacağız. Önümüzdeki günlerde adamıza müjdelerimiz var” dedi.


Ziyaretlerde AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Erdoğan Madak’a,AK Parti Bozcaada İlçe Başkanı Burak Aktan, Belediye Meclis Üyesi Adayları Behiç Varlı ve Özgün Yavaş’ta eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:39
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sırbistanlılar kültür turu için Alanya’ya gelecek
    1. Sırbistanlılar kültür turu için..
    2. Cezaevi kaçkını kamyonette yakalandı
    3. Hocalı katliamı şehitleri Sakarya’da..
    4. “Gülüç ilçe olmayı hak ediyor”
    5. Rektör Çomaklı, 2023 Eğitim Vizyonu..
    6. Her Cephesiyle Türkiye Muvazenesi..
    7. Bir fabrika bacasının saçtığı koku ve..
    8. Göztepe beyaz sayfa açmak istiyor
    9. ‘Bağımlılıkla Mücadele Gençlik..
    10. Terzi, "Darıca maçını kazanacağız"
    11. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun..
    12. Galatasaray, Hatayspor maçı..
    13. Opel 20 yıl sonra kara geçti
    14. İşçilerin grev yaptığı Şişli’de..
    15. Samsun’a ‘Hocalı Şehitleri Anıtı’
    16. Batman’da 3 gaspçı yakalandı
    17. Afyonkarahisar’da son bir yılda 40..
    18. ABD'ye açık tehdit! "Bu hedefleri 5 dk..
    19. Bahçeli: "Çalışmalarımız daha da..
    20. Gaün’lü öğrencilerden cennet mekan..
    21. Talk Talk'un solisti Mark Hollis öldü
    22. ABD'nin arkasına sığınan YPG'den..
    23. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    24. Edremit Kızılay’dan Başkan Kamil..
    25. Madak: “Bozcaada’ya müjdelerimiz var”
    26. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    27. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut..
    28. Binali yıldırım: Seçimlere ayrı..
    29. CHP MYK toplantısı
    30. Otomobil tamirhaneyle birlikte yandı
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı