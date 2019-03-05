Madak, Bozcaada için her platformda çalışıyor

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Erdoğan Madak, bu ay içerisinde ilçe stadyumundaki oturma alanlarının yenileceğini ve tribünlerinin boyanacağını söyledi.

AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Erdoğan Madak, adaylık sürecindeki yaptığı girişim ve çalışmalar neticesinde adanın liman ve konut gibi bir takım sorunlarına çözüm getiren Madak bu kez de sportif faaliyet konusunda girişimlerde bulundu. Adanın sorunlarının çözümü haline gelen Madak, bu ay içerisinde ilçe stadyumundaki oturma alanlarının yenileceğini ve tribünlerinin boyanacağını söyledi.

Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, AK Parti Belediye Başkan Adayı Erdoğan Madak ile birlikte ilçede bir takım incelemelerde bulundu. Yapılan görüş alışverişi sonucu açıklamalarda bulunan Madak, adada bulunan stadyumun yenileceğini belirtti.

Adadaki eksik olan şeylerin en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Madak, “Bozcaada da bugün gençlik ve spor il müdürümüzü ağırladık. Kendisi ile kapalı spor salonunun yapımı süreci ile ilgili bilgi almanın yanında yerinde incelemelerde bulunduk. Ayrıca stadyumumuzun tribün kısmındaki oturma alanlarının yenilenmesi ve tribünün boyanması sözünü aldık. Ayrıca üniversite açısından Bozcaada’ya öğrenci yurdu yapılması durumunu hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Araziyi yerinde inceleme yaptık. Her şey Bozcaada için. İnşallah Bozcaada’yı süper bir gelecek bekliyor. Bozcaada eksik olan ne varsa inşallah en kısa sürede tamamlanacak” şeklinde konuştu.