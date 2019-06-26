Madagaskar'daki bağımsızlık kutlamalarında izdiham: 15 ölü, 80 yaralı Başkent Antananarivo'daki Mahamasina stadındaki bağımsızlığın 59. yılı kutlamalarında izdiham yaşandı

DAKAR (AA) - Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'daki bağımsızlık günü kutlamaları sırasında çıkan izdihamda 15 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, başkent Antananarivo'daki Mahamasina stadında gerçekleştirilen bağımsızlığın 59. yılı kutlamalarında izdiham çıktı. Askeri geçitin törenini izleyen binlerce kişi, tören bitiminde konserin yapılacağı stadyuma yönelince giriş kapısında izdiham yaşandı. Hastane kaynakları, en az 15 kişinin öldüğü ve 80 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti. Rajoelina, devletin yaralıların hastane masraflarını karşılayacağını belirtti. - Aynı statta geçen yıl da izdihamdan ölenler olmuştu Ülkede Eylül 2018'de Afrika Kupası elemelerinde Madagaskar-Senegal karşılaşmasının yapıldığı başkent Antananarivo'daki stadyumun girişinde yaşanan izdihamda 40 kişi hayatını kaybetmişti. Afrika'da stadyum izdihamları, kalabalıkları kontrol etmekte yetersiz kalınması nedeniyle sıklıkla yaşanıyor.

Geçen yıl Angola'da 17, Malavi'de de 7'si çocuk, 8 kişi stadyumlarda çıkan izdihamlarda yaşamını yitirmişti.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.