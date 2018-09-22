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Madagaskar’da veba salgını: 2 kişi öldü

Yağmur mevsiminin başlaması ile birlikte meydana gelen veba salgınından nedeni ile 2 kişi hayatını kaybetti.

22 Eylül 2018 Cumartesi 20:43
Madagaskar’da veba salgını: 2 kişi öldü

Madagaskar’da yağmur mevsiminin başlaması ile birlikte her sene meydana gelen veba salgınından etkilenen 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Miarinavo kentinde hayatını kaybeden iki kişi ile birlikte Ağustos ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Sağlık Bakanı Yoel Rantomala salgının kontrol altına alındığını duyururken, 16 kişinin daha veba teşhisi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

1980 yılında başlayan ve her sene yağmur mevsiminde Madagaskar halkına zor günler geçirten veba salgını sebebi ile geçen sene ülke geneline yayılarak 200 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 20:43
  1. Madagaskar
  2. yağmur
  3. veba salgını

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