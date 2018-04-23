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Madagaskar'da seçim yasası protestolarında 4 kişi öldü

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da muhalefetin düzenlediği protestoda çıkan çatışmada ikisi çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:09
Madagaskar'da seçim yasası protestolarında 4 kişi öldü

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da muhalefetin, nisan ayı başında kabul edilen seçim yasasına karşı düzenlediği izinsiz gösteri, kısa sürede göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmaya dönüştü.

Polisin biber gazı kullandığı olaylarda ikisi çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 20 kişi de yaralandı.

Ülkede bu yıl sonunda cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Muhalefet, nisan ayı başında parlamentoda kabul edilen seçim yasasının kendi adaylarının seçimlere katılmasını engellediğini savunuyor. Yasa, cumhur/devlet başkanı adayının önceki adli mahkumiyetlerini açıklamasını gerektiriyor.

Muhalefetin adayı ve ülkenin eski liderlerinden Marc Ravalomanana, 2009'daki askeri darbenin ardından Madagaskar’dan sürülmüş olduğu sırada bir mahkeme tarafından çeşitli suçlardan mahkum edilmişti.

Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'nın desteğiyle çıkan yasalara karşı selefi Andy Rajoelina'yla birlik olan Ravalomanana, bu yılın son aylarından yapılması planlanan seçimlerde aday olacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:09
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Madagaskar

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