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Maçta yumruklar konuştu! Büyük ceza alacaklar

NBA'de Houston Rockets'in deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 124-115 mağlup ettiği maçta oyuncular arasında yumruklar konuştu.

21 Ekim 2018 Pazar 15:15
Maçta yumruklar konuştu! Büyük ceza alacaklar

NBA'de bu sabaha karşı oynanan mücadelede Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 124-115 mağlup etti. LeBron James'in mağlubiyetle başlayan Los Angeles Lakers serüveni, çalkantılı devam ediyor. "Kral" Lakers seyircisi önündeki ilk maçında Houston Rockets'a kaybederken, maçın önüne dördüncü periyotta yaşanan kavga damga vurdu.

4. periyotta bitime 4:13 kalmışken Lakers'ın genç yıldızı Brandon Ingram, yaptığı bir faulün ardından James Harden'ı sert bir şekilde itti. Bundan sonra gerilen ortamda Lakers ile Rockets'ın tecrübeli oyun kurucuları Rajon Rondo ile Chris Paul birbirine girdi.

Büyük ceza alabilirler

Paul, Rondo'nun gözüne parmaklarını sokarken, Rondo buna yumruk atarak karşılık verdi. Pozisyondan uzaklaşan Ingram da Paul'a arkasından gelerek bir yumruk attı.

Bu pozisyonda James, çok yakın arkadaşı olan Paul'ü sakinleştiren isim oldu. Olaydan sonra Paul, Ingram ve Rondo oyundan atıldı. Özellikle Paul ve Ingram'ın yüksek bir ceza alması bekleniyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 15:15
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