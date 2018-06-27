Macron'un yeni Suriye Özel Temsilcisi belli oldu
Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi François Senemaud'un Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye Özel Temsilcisi olarak atandığını açıkladı.27 Haziran 2018 Çarşamba 19:54
Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Elysee Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan François Senemaud'un Macron'un Suriye Özel Temsilcisi olarak atandığını belirtti.
ŞAM'DAKİ BÜYÜKELÇİLİK TEKRAR AÇILMAYACAK
Senemaud'un Ağustos ayında Fransa'ya döneceğini ve yeni görevini Dışişleri Bakanlığından yürüteceğini ifade eden Griveaux, Fransa'nın Şam'daki büyükelçiliklerini tekrar açmayacaklarını vurguladı.
Yeni görevini Franck Gellet'ten devralacak 61 yaşındaki Senemaud, 2012-2016 yıllarında Fransız Dış İstihbarat Birimi DGSE Direktörü olarak görev yapmıştı.
YORUM YAZ