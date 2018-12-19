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Macron'un sarı yelekliler için aldığı kararlara onay

Fransa hükümeti, Cumhurbaşkanı Macron'un, asgari ücrete 100 avro zam yapılması ve 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşından kesinti yapılmaması kararını onayladı

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:30
Macron'un sarı yelekliler için aldığı kararlara onay

PARİS (AA) - Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sarı yeleklilerin protestoları çerçevesinde aldığı kararların bakanlar kurulunda onaylandığını belirtti.

Griveaux, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Macron'un geçen hafta sarı yeleklilerin taleplerine cevap vermek için aldığı kararların, toplantıda onaylandığını söyledi.

Şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla yapılacak aylık 100 avro zamdan faydalanacak kişi sayısının 3,8 milyondan 5 milyona çıkarıldığını belirten Griveaux, işverenlerin 3 bin 600 avroya kadar maaş alan çalışanlarına bin avroya kadar ödeyeceği özel prim için 31 Mart 2019 tarihine kadar süre verildiğini ifade etti.

Griveaux, gelecek yıl itibarıyla 2 bin avronun altında emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını ve fazla mesai ücretlerinden vergi alınmayacağını söyledi.

Sarı yeleklilerin protestoların sebep olduğu "krizden" çıkış yolu bulmak için ocak ile mart ayları arasında ülke genelinde çalışmaların yapılacağını kaydeden Griveaux, bu çalışmaların ardından nisan ayının ortalarından önce hükümetin yeni kararlar alacağını duyurdu.

- Macron'un kararları

Macron, "sarı yeleklilerin" protestoları konusunda geçen hafta yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin, çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

- Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanında hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:30
  1. Fransa
  2. Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux
  3. sarı yelekliler

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