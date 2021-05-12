Macron’un partisindeki başörtülü aday tartışma konusu oldu

Montpellier’e bağlı bir kantondaki bölgesel seçim kampanyasında yedek adaylarından Sara Zemmahi’nin başörtülü olması, Fransa’da tartışmalara neden oldu. Kendi partilerinden bir adayın seçim kampanyası afişinde gözükmesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un genel başkanı olduğu İlerleyen Cumhuriyet Partisinin (Fr. La République en Marche, LREM) de tepkisini çekti. LREM Genel Temsilcisi Stanislas Guerini, afişteki fotoğrafın değiştirilmesini ve adaylığın geri çekilmesini talep etti. “İlerleyenler”in bir kısmı afişe, bir diğer kısmı bu karara tepkili.

Yeni gündeme gelen ve parti içerisinde kargaşaya sebep olan Zemmahi’nin fotoğrafı, 20-27 Haziran tarihlerinde Montpellier I kantonunda gerçekleşecek bölgesel seçim kampanyası kapsamında çekilmiş.

“Ayrılıkçılıkla Mücadele” Göndermesi

Fransa’nın aşırı sağ partisi Ulusal Cephe’nin (Fr. Front National, FN) Genel Başkan Yardımcısı Jordan Bardella, yedek adayın fotoğrafını Macron yönetiminin “ayrılıkçılık”la mücadele kampanyasına gönderme yaparak eleştirdi. Zemmahi’nin olduğu afişi sosyal medya hesabında paylaşan Bardella, vatandaşlıktan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Marlène Schiappa’yı etiketleyerek “ayrılıkçılıkla mücadeleniz böyle mi?” ifadesini kullandı.

Yapılan bir aylaşıma yanıt veren Guerini, bir seçim kampanyası afişinde dinî sembollerin kullanılmasının LREM’in sahip olduğu değerlerle bağdaşmadığını söylerek partisini savundu. Devamında, ya bölgesel kampanyanın bu başörtülü afişi değiştireceğini ya da partinin adaylara olan desteğini çekeceğini duyurdu.

LREM’in Diğer İsimlerinden “Başörtülü Afiş Değiştirilsin” Talebine Tepki

Fakat Guerini’nin aksine, partinin diğer isimleri bu konu hakkında farklı düşünüyor. Val-d’Oise bölgesinden LREM milletvekili olan Cécile Rilhac, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşırı Sağ, politikalarımızı belirlememeli.” diyerek tepkisini dile getirdi. Rilhac, bir seçim kampanyası görselinde, dinî sembollerin gözükmesini engelleyen hiçbir yasa ve düzenlemenin olmadığının altını çizerek, Zemmahi’nin örtüsünün Cumhuriyet’in yasalarına karşı gelmediğini ifade etti.

LREM’in aynı bölgedeki delegelerinden ve hukuk komisyonu üyesi olan Naïma Moutchou da Guerini’nin talebine karşı çıkarak, “Bu adayı reddetmek ayrımcılık olur. Yasa, dinî inançları ve bir seçim kampanyası sırasında bunları sergileme özgürlüğünü korur. İçtihat hukuku da aynı derecede açıktır. Sonrasında kararı verecek olan seçmendir. Yasaya saygısızlık bahsi, RN’nin gündemidir, bizim değil.” dedi.

“Göze Çarpan” Dinî Sembol

11 Mayıs’ta France Interne yayına konuk olan hükûmet sözcüsü Gabriel Attal, başörtüsü gibi dinî bir sembolü seçim kampanyası görsellerinden men eden bir yasa olmadığını kabul etti. Yine de, partinin resmî kampanya belgelerinde “göze çarpan” bir dinî sembol ile görünen bir adayın arkasında durmak istemediğini belirtti. Attal, destek vermemeye gerekçe olarak, dinî sembol içeren böylesi bir durumda tarafsızlık çerçevesinin dışına çıkıldığını öne sürdü.

“Ayrılıkçılıkla Mücadele”

Geçtiğimiz Şubat-Mart-Nisan aylarında Fransa Ulusal Meclisi ve Senato tarafından kabul edilen “ayrılıkçılıkla mücadele” yasa tasarısı, “siyasal İslam” ve “İslamcı ayrılıkçılıkla” mücadele kisvesi altında ülkedeki Müslümanları daha da baskı altında tutacağı gerekçesiyle eleştiriliyor. Müslümanlara yönelik yasakları artıran yasa değişiklikleri, özellikle başörtülü kadınların özgürlüklerine yönelik kısıtlamaları genişletti.