Macron'un Mısır ziyareti

KAHİRE (AA) – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır ziyaretine ülkenin güneyinde bulunan Ebu Simbel tapınağını gezerek başladı.

Mısır devlet gazetelerinden El-Ahram’ın haberine göre, Macron ve eşi Brigitte Macron, 3 gün sürecek Mısır ziyaretine, ülkenin güneyindeki antik tapınak Ebu Simbel ile başladı.

Macron ve eşine, tapınağın yeni yerleşkesine taşınmasının 50. yılı nedeniyle bölgede bulunan Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani eşlik etti.

Arap ülkelerindeki Dünya Mirası listesinde yer alan ve 1813 yılında bulunan tapınak, 2. Ramses heykelinin yüzüne yılda iki defa güneşin vurmasıyla biliniyor.

Nil Nehri üzerine Asvan Barajı’nın yapımı nedeniyle sular altında kalma riskiyle karşı karşıya kalan tapınak, bulunduğu yerden mevcut yerine taşınmıştı.

Tapınağın mevcut yerine taşınması, kayaların kesilerek parçalar halinde nakledilmesi ve tekrar bir araya getirilmesiyle mümkün olmuştu.

Macron ve eşinin bu gece başkent Kahire’ye gelmesi ve Macron’un yarın Mısırlı yetkililerle temaslarına başlaması bekleniyor.