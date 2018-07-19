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Macron'un korumasından göstericiye 1 Mayıs dayağı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli şekilde darp ettiği ortaya çıktı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:50
Macron'un korumasından göstericiye 1 Mayıs dayağı!

Le Monde gazetesi, Benalla'nın, 1 Mayıs'ta düzenlenen gösterilerde polislerin kullandığı kaskı takarak etrafı polislerle çevrili ve yerde yatan genci şiddetli şekilde darp ettiğine dair görüntüleri yayımladı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı Benalla hakkında "kamu görevlisi olarak şiddet uyguladığı" ve "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle ön soruşturma açtı.

Le Monde'a konuşan Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda, Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin talep ettiğini ve ondan sadece gözlemci olarak gitmesini istediğini söyledi.

Strzoda'nın gösterinin ertesi günü Benalla'nın bir genci şiddetli şekilde darp ettiği bilgisini aldığı ve görüntüleri izlediği belirtilen haberde, Strzoda'nın o sırada Avustralya ziyaretinde olan Macron'la konuyu paylaştığı, Macron'un da Benalla için "Bunlar doğruysa ceza kesilmelidir." dediği ifade edildi.

Haberde, Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından fazla sorumluluk istemeyen idari işler görevine getirildiği belirtildi.

Söz konusu görüntünün olay yerinde "Boyun Eğmeyen Fransa (France Insoumis)" hareketi taraftarı tarafından çekildiği ve sosyal medyada paylaşıldığı kaydedildi.

Haberde, Benalla'nın geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası döneminde Macron'un güvenliğinden sorumluğu olduğu aktarıldı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:50
  1. Emmanuel Macron
  2. 1 Mayıs
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  4. dayak

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