Macron'un koruması ilk kez konuştu: Dövmedim, etkisiz hale getirdim

Benalla, 1 Mayıs eylemcisini dövdüğü ve birçok ayrıcalığa sahip olduğunun ortaya çıkmasından sonra ilk kez televizyonda konuştu. Benalla’nın hem kendini savunduğu hem de Cumhurbaşkanına yapılan suçlamaları temizlemeye çalıştığı programı yaklaşık 4 milyon kişi izledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI KORUYAMADIM"

Programda olayın şahsi bir hatadan devlet meselesine çevrildiğini dile getiren Benalla, “Benim hatamı muhalefet, Cumhurbaşkanı ile hesaplaşmak için kullandı” dedi. Macron’un yaptıklarını “ihanet” olarak nitelendirmesini doğru bulduğunu söyleyen Benalla, “Cumhurbaşkanımızı medyatik bir fırtınaya düşürdüğüm için ihanet etmiş oldum. Onu bundan koruyamadım” dedi.

"ÇEVİK KUVVET KILIĞINA GİRMEDİM"

Muhalefetin kendi hatasını Macron’un hatası olarak göstermeye çalıştığını ifade eden Benalla, “Çevik kuvvet kılığına girmedim. Beni gözlemci olarak davet ettiler, ben de icabet ettim. Kendim teklif etmedim. Eylemcilerle karışmamam için polis üzerimdekileri bana kendisi verdi” diye konuştu.

"DÖVMEDİM, ETKİSİZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞTIM"

Eylemcileri dövmediğini söyleyen Benalla, “Etkisiz hale getirmeye çalıştım. Şiddet kullanmadım. Polis yetkisini kullanmadım. Bir vatandaşlık görevi yaptım. Çevik kuvvet zor durumdaydı. Durduramadıkları şiddetli eylemcileri etkisiz hale getirmeye çalıştım” dedi.