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Macron'un "Kaşıkçı cinayeti" soruşturmasına ilişkin talebi

30 Kasım 2018 Cuma 22:09
Macron'un "Kaşıkçı cinayeti" soruşturmasına ilişkin talebi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ayaküstü konuştuğu bildirildi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Macron, Suudi Veliaht Prens ile ayaküstü konuşarak, bin Selman'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya uluslararası uzmanları dahil etmesini istedi.

Macron'un ayaküstü yapılan sohbette Suudi Veliaht Prense Yemen konusunda da siyasi sürece geçilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Fransız basınının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Avrupalı liderlerin hepsinin hemen hemen aynı görüşe sahip olduğu ve bu olayda tek bir cephe olarak hareket edileceği vurgulandı.

Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bin Selman'ın samimi şekilde selamlaştığı görüldü.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:09
  1. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  2. G20 Zirvesi
  3. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

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