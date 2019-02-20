0553 313 94 23

Macron’un eski danışmanı tutuklandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eski Kabine Şefi Yardımcısı Alexandre Benalla ve iktidar partisi LRAM’in eski Güvenlik Sorumlusu Vincent Crase, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 21:05
Macron’un eski danışmanı tutuklandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eski Kabine Şefi Yardımcısı Alexandre Benalla ve iktidar partisi LRAM’in eski Güvenlik Sorumlusu Vincent Crase, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eski Kabine Şefi Yardımcısı Alexandre Benalla ve iktidar partisi LRAM’in Eski Güvenlik Sorumlusu Vincent Crase, geçen yıl 1 Mayıs eylemlerinde göstericilere karşı şiddet kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılmıştı. Mediapart’ın web sitesinin yayınladığı ses kayıtları ve belgeler ardından, dava yeni boyutlar kazanmıştı. Benalla’nın diplomatik pasaportunu kullanılması yasak yerlerde kullandığı ve görüşme yasağı bulunan Crase ile bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. Benalla ve Crase, Elysee Sarayı ve iktidar partisinden ayrıldıktan yedi ay sonra tutuklandı. BenallaParis’teki Sante Cezaevine, Crase ise bir zamanlar Ağca davasından tutuklu Oral Çelik’in de yattığı Paris’in banliyösü Yvelines’deki Bois-d’Arcy Cezaevine gönderildi.



Yapılan anlaşmaları gizlemişler


Benalla ve Crase hakkında 31 Ocak’ta bir araştırma haber yayınlayan Mediapart, iki eski sorumlu danışman arasında geçen ses kayıtlarını belge olarak sunmuştu. Mahkeme yasağı olmasına rağmen ikili arasında gerçekleşen görüşme, sıradan bir görüşme olmadığını, ortaya çıkaran belgeler, görüşmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın bir siyasetçi ile yapılan güvenlik anlaşmasını gizlemek amacıyla yapıldığı belirtilmişti.



Ruslarla gizli ortaklık


Benalla ve Crase, henüz kovulmamışken Mart 2018’den itibaren gizli bir şekilde Rus siyasetçi Iskander Mahmudov ile bir ortaklık anlaşması yaptıkları ortaya çıkmıştı. Kendisini “Putin’in askeri” olarak tanımlayan milyarder Mahmudov’un Avrupa’da mafya ile bağı bulunduğu ileri sürülüyordu.Bu durum neticesinde, Benalla, Crase ve Cumhurbaşkanı Macron da hedefe alındı. Ses kayıtlarında, her ikisi de Macron’dan tam destek aldıklarını söylüyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 21:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Benfica-Galatasaray maçına doğru
    1. Benfica-Galatasaray maçına doğru
    2. İhvan'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    3. Depremin ardından Kızılay'dan ilk..
    4. - Hakim savcı adaylığı mülakatına..
    5. İstanbul’da deprem paniği
    6. Çanakkale'deki deprem
    7. İstanbul'da korku dolu anlar! Karaya..
    8. AK Parti Edremit İlçe Başkanı istifa..
    9. Kütahya polisinden örnek davranış
    10. Uçuruma düşen keçiyi AFAD kurtardı
    11. Fatih Terim: "Oyunun kilidini bizim ne..
    12. Azez’de, rejim bombardımanına karşıtı..
    13. Çanakkale’de 5.0 büyüklüğünde deprem
    14. Bakan Akar, Yüksekova’da esnaf..
    15. Çanakkale’deki deprem Tekirdağ ve..
    16. Hatay Büyükşehir Belediyespor,..
    17. Rejim saldırısı kameralara yansıdı
    18. Kaynağı belirsiz kokudan etkilenen 10..
    19. Çanakkale'de deprem
    20. BAE, Katar'a yönelik mal sevkiyatı..
    21. AFAD, 21.23'te merkez üssü..
    22. Marmara depremi için tarih verdi:..
    23. Askeri eğitim sırasında kaza: 5 asker..
    24. Voleybol: Efeler Ligi
    25. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5.0..
    26. Trump'ın eski avukatı Cohen'in..
    27. Çanakkale'de deprem oldu son dakika
    28. Marmara Bölgesi'nde deprem
    29. Mansur Yavaş'a taksicilerden şok!..
    30. Marmara Bölgesi genelinde hissedilen..
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı