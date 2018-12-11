THY- Euroleague
0553 313 94 23

Macron'un aldığı kararların maliyeti 8-10 milyar avro

11 Aralık 2018 Salı 01:13
Macron'un aldığı kararların maliyeti 8-10 milyar avro

PARİS (AA) - Fransa Maliye İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt, Cumhurbaşkanı Emmaunel Macron'un aldığı kararların maliyetinin 8 ila 10 milyar avro olduğunu belirtti.

Dussopt, BFMTV televizyonunda yaptığı açıklamada, Macron'un bu akşam sarı yeleklilere yönelik aldığı kararların devlete maliyetinin 8 - 10 milyar avro olduğunu ifade ederek, bunu nasıl finanse edecekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bu aradan Macron'un yarın ve çarşamba banka ve büyük şirketlerin temsilcileri ile bir araya geleceği belirtildi.

Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda yaptığı açıklamada, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

- Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.




Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 01:13
  1. Fransa
  2. Macron
  3. sarı yelekliler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FARC’ın silahları parke taşı oldu
    1. FARC’ın silahları parke taşı oldu
    2. Katar ekonomisi abluka sonrasında..
    3. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    4. Atama kararı Resmi Gazete'de
    5. Çin çok sayıda Apple modelinin..
    6. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
    7. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    8. Filistin'den israil'e çok sert..
    9. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    10. Macron'un aldığı kararların maliyeti..
    11. Filistin yönetimi israil'e karşı..
    12. Nihat Hatipoğlu Peygamberimizi (sav)..
    13. Tunus Cumhurbaşkanından Suudi..
    14. Ermenistan'da tutuklanıp ABD’ye iade..
    15. New York borsası yükselişle kapandı
    16. Danimarka'da mültecilere yönelik sert..
    17. Antalya'da hortum seraları vurdu
    18. 2019 yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    19. Maçın ardından
    20. Fransa'da binlerce sarı yelekli..
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    TSK'nın gücüne güç katacak
    TSK'nın gücüne güç katacak
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!