0553 313 94 23

Macron'un akıl hocasından dikkat çeken ‘Barış Pınarı Harekatı’ açıklaması: NATO öldü!

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın danışmanlarından ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "akıl hocası" olarak bilinen Ekonomist Jacques Attali, Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK’ya başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "NATO öldü, Avrupa olarak yalnızız" yorumunda bulundu.

20 Ekim 2019 Pazar 07:01
Macron'un akıl hocasından dikkat çeken ‘Barış Pınarı Harekatı’ açıklaması: NATO öldü!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını geliştirirken etkilendiği uzmanlardan biri olan Ekonomist Jacques Attali, Türkiye'nin diğer NATO üyesi ülkelerin onayı olmadan Rus silahları alması ve bağımsız bir şekilde Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasını gerekçe göstererek NATO'nun "öldüğü" yorumunu yaptı.

“ABD hiç bir şey yapamadı”

Fransa Devlet Televizyonu France Info'da katıldığı bir programda konuşan Attali, "NATO üyesi bir güç olan Türkiye diğer üyelerin onayı olmadan Rus silahları alarak tamamen özgür bir şekilde savaşmaya karar verdiğine göre NATO öldü. Türkiye bunu gerçekleştirdi, kimse tepki göstermedi ve Amerika Birleşik Devletleri onu engellemek için hiçbir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.

Attali konuşmasında, "Eğer NATO öldüyse ve ABD artık bizi savunmuyorsa, Avrupalılara kendilerini korumak için birleşmekten başka yapacak bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 07:01
  1. macron
  2. NATO
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Jacques Attali
  5. Türkiye
  6. Rusya
  7. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron'un akıl hocasından dikkat çeken Türkiye açıklaması
    1. Macron'un akıl hocasından dikkat çeken..
    2. Terör yandaşı CHP'lilere böyle fırça..
    3. Trump fena patladı: Bu kadar büyük bir..
    4. Harekat rahatıszlığı büyüyor.....
    5. Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün..
    6. Bakan Soylu'dan Batı'ya tokat gibi..
    7. Alıç pekmezi nasıl yapılır? Alıç..
    8. YPG'li teröristler Tel Abyad..
    9. Mallorca Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
    10. Juventus Bologna maçı kaç kaç bitti?
    11. Saç kırıkları nasıl temizlenir?
    12. Terör sevici St. Pauli! Tribünde..
    13. Tuğçe Kazaz Kemalistleri yine..
    14. Darıfülfül nedir? Darıfülfülün..
    15. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu:..
    16. Beşiktaş-Ankaragücü maçında gol çıkmadı
    17. Nahda Hareketi başbakanlığa içinden..
    18. Alman taraftarlar ile PKK yandaşları..
    19. Gerilim tırmanıyor... Bugün de ışıklı..
    20. Beşiktaş-Ankaragücü maçından gol sesi..
    21. Manchester City deplasmanda kazandı
    22. Borussia Dortmund tek golle galip geldi
    23. Kasımpaşa, Başkan Erdoğan ile buluştu
    24. Almanya'da yaşayan Türklerden..
    25. ABD'li uzmandan terör örgütü PKK/YPG..
    26. Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!
    27. Feyzioğlu: En güzel cevabı sahada verdik
    28. Binali Yıldırım: Ya defolup gidecekler..
    29. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
    30. Polis kapıyı açınca korkunç manzarayla..
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Erdoğan’ın görüşmesi istenen teröristbaşının iadesi istenebilir!
    Erdoğan’ın görüşmesi istenen teröristbaşının iadesi istenebilir!
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    Macron'dan küstah açıklama: DEAŞ yeniden canlanırsa sorumlusu Türkiye olur
    Macron'dan küstah açıklama: DEAŞ yeniden canlanırsa sorumlusu Türkiye olur
    Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı
    Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı