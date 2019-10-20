Macron'un akıl hocasından dikkat çeken ‘Barış Pınarı Harekatı’ açıklaması: NATO öldü!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını geliştirirken etkilendiği uzmanlardan biri olan Ekonomist Jacques Attali, Türkiye'nin diğer NATO üyesi ülkelerin onayı olmadan Rus silahları alması ve bağımsız bir şekilde Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasını gerekçe göstererek NATO'nun "öldüğü" yorumunu yaptı.

“ABD hiç bir şey yapamadı”

Fransa Devlet Televizyonu France Info'da katıldığı bir programda konuşan Attali, "NATO üyesi bir güç olan Türkiye diğer üyelerin onayı olmadan Rus silahları alarak tamamen özgür bir şekilde savaşmaya karar verdiğine göre NATO öldü. Türkiye bunu gerçekleştirdi, kimse tepki göstermedi ve Amerika Birleşik Devletleri onu engellemek için hiçbir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.

Attali konuşmasında, "Eğer NATO öldüyse ve ABD artık bizi savunmuyorsa, Avrupalılara kendilerini korumak için birleşmekten başka yapacak bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.