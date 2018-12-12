Macron'u sarsacak gelişme! Muhalefet gensoru önergesi verdi
'Sarı yelekliler'in protesto gösterileri ile sarsılan Fransa'da sol partiler Macron hükümetine karşı gensoru önergesi verdi. Önerge 13 Aralık Perşembe günü meclis genel kurulunda oylanacak.12 Aralık 2018 Çarşamba 13:54
Fransa Cumhurbaşkanı Macrob hükümeti aleyhine parlamentodaki sol muhalefet partiler tarafından gensoru önergesi verildi. Önerge 13 Aralık Perşembe günü oylanacak.
Fransa parlamentosunda muhalefetin hükümeti düşürecek oranda oy sahibi olmadığı biliniyor.
YORUM YAZ