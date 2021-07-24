Macron'u hedef alan göstericiler Fransa'nın 174 noktasında toplandılar

Başta başkent Paris olmak üzere 174 noktasında toplanan on binlerce kişi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etti.

Ülkede yeni tip Coronavirus (Covid-19) aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve Covid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan göstericiler, "Macron, senin kartını istemiyoruz." şeklinde sloganları attı.

Göstericilere sert bir şekilde müdahale eden Fransa polisi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.