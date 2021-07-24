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Avrupa Macron'u hedef alan göstericiler Fransa'nın 174 noktasında toplandılar
Avrupa

Macron'u hedef alan göstericiler Fransa'nın 174 noktasında toplandılar

Fransa'nın çeşitli bölgelerinde toplanan gruplar, ülkede Covid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıktılar.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 21:47:00 -
Macron'u hedef alan göstericiler Fransa'nın 174 noktasında toplandılar

Başta başkent Paris olmak üzere 174 noktasında toplanan on binlerce kişi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etti.

Ülkede yeni tip Coronavirus (Covid-19) aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve Covid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan göstericiler, "Macron, senin kartını istemiyoruz." şeklinde sloganları attı.

Göstericilere sert bir şekilde müdahale eden Fransa polisi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

 

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