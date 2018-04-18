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Küstah Macron Türkiye aleyhine konuşmaya devam ediyor!

Suriye'ye yönelik operasyon ile Türkiye ve Rusya'yı ayırmayı hedeflediklerini itiraf eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küstah açıklamalarına dün de devam etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:23
Küstah Macron Türkiye aleyhine konuşmaya devam ediyor!

Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap eden Macron, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasının jeopolitik bir risk olduğunu iddia etti. Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili açıklamalarda da bulunan Macron, "Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

ESED İTİRAFI

ABD, İngiltere ve Fransa'nın 7 Nisan'da Suriye'ye yönelik askeri operasyonu ile ilgili bir soruya cevap veren Macron'dan Suriye itirafı da geldi. Macron, Suriye'de Esed'le değil DEAŞ'la savaştıklarını belirtti. Macron, "Biz Suriye'ye savaş açmadık. Biz bize saldıran DEAŞ’a karşı savaşıyoruz. Tek savaşımız budur. 7 yıldır Beşşar Esed'e karşı savaş açmadık" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:23
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