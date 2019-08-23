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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e Doğu Akdeniz desteği geldi. Türkiye'nin bölgede usulsüz davrandığını iddia eden Macron, Yunanistan'ı desteklediğini söyledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:54
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Macron görüşme öncesi düzenledikleri ortak basın açıklamasında Miçotakis ile AB ve Yunanistan’ı ilgilendiren pek çok konuyu ele alacaklarını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e Doğu Akdeniz’deki petrol arama çalışmaları nedeniyle Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan krizde AB ve Fransa olarak Yunanistan’ın yanında olduklarını, Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını söyledi.

"Türkiye hukuka aykırı davranıyor"

Avrupa Bütçesi, Yunanistan’ın ekonomik durumu ve Avrupa savunması gibi pek çok önemli konunun konuşulacağını belirten Macron, "Elysee Sarayı’nda Ayrıca Doğu Akdeniz’deki gerginliği de konuşacağız. Türkiye’nin son girişimini uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Bu konuda Yunanistan, AB ve Fransa olarak tam bir koordinasyon içindeyiz. Ve sorunun çözümü için bu konuda koordineli kalmaya devam edeceğiz" dedi.

"Erdoğan ile çalışmak için sabırsızlanıyorum"

Basın açıklamasında konuya değinmeyen Miçotakis ise, görüşme öncesi Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, "Yunanistan her zaman diplomatik ilişkilerini iyi komşuluk ve uluslararası hukuka dayanarak barışçıl bir şekilde yürüttü. Bu yaklaşım bizim dış politikamızın da temel taşı olacak. Türkiye önemli bir komşu ve NATO üyesi. Türkiye ile göçmen krizi gibi örneğin, çözülmeyi bekleyen pek çok ortak konu var. Bu konularda Sayın Erdoğan ile çalışmak için sabırsızlanıyorum ama bizim eylemlerimizi uluslararası hukuk belirleyecek" dedi.

Miçotakis, Fransız petrol şirketi Total’in varlığının, bu alanda yatırım yapma ve işbirliği potansiyeli olan Doğu Akdeniz'deki enerji sorunlarına olan ilgiyi yansıttığını, "müttefik ülkelerin, büyük Avrupalı şirketlerin varlığı, bölgedeki güvenlik ve istikrar ortamının korunmasına katkıda bulunuyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:54
  1. Kiriakos Miçotakis
  2. Emmanuel Macron
  3. Elysee Sarayı

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