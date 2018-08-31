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Macron'dan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına rağmen Avrupa'dan Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:43
Macron'dan Türkiye açıklaması

 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Finlandiya'da, ülkenin Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkilere dair yapılan açıklamaların ardından söz Türkiye'ye geldi.

Macron, Türkiye ile stratejik ortaklığın artırılmasına sıcak baktığını bir kez daha yineledi.

"İLİŞKİLERDE DAHA FAZLA GÜÇ..."

Macron, "Stratejik vizyonumuz, en yakın komşularımızla savunma alanında stratejik ortaklığa sahip olmak olmalıdır. Türkiye ve Rusya'ya olan ilgimiz, uzun vadede AB ile ilişkileri istikrara kavuşturacak ve ilişkilerde daha fazla güç ve tutarlılık sağlayacak bir stratejik ortaklığa sahip olmaktır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 08:43
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