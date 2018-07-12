0553 313 94 23

Macron'dan Trump'a jet yalanlama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri harcamalar konusundaki açıklamalarını yalanladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:44
Macron'dan Trump'a jet yalanlama

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuell Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri harcamaları eşit bölüşme konusunda NATO ülkelerinin anlaştığı yönündeki sözlerini yalanladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çekileceği iddialarına ilişkin, "Trump hiçbir zaman ne bana ne de toplantılarda NATO'dan geri çekileceğini söylemedi." dedi.

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin son gününde basın toplantısı düzenledi.

Müttefik ülkelerin hedeflerine ulaşması ve kolektif güvenlik için NATO'nun güvenilir, modern ve etkili olması gerektiğini ifade eden Macron, "NATO bünyesinde birlik ancak sorumluluklar ülkeler arasında paylaşıldığı zaman mümkündür." ifadelerini kullandı.

Macron, hedefin 2024 yılına kadar savunma harcamasında gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sine ulaşmak olduğunu söyleyerek, her ülkenin kendi güvenliği için kendi savunma harcamasını belirlediğini kaydetti.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma harcamasının artırılması gerektiği yönündeki ifadelerine ilişkin yöneltilen sorulara ise "Kolektif güvenliğimizden bahsediliyor. Bu rakamlara indirgenebilir mi? Hayır. Savunma harcamaları rakamalara indirgenemez." cevabını verdi.

Zirvenin dün açıklanan sonuç bildirgesinde her ülkenin uyması gereken hususların açık olduğunu ve bunları yerine getirmek için çalışacaklarını kaydeden Macron, ABD Başkanı'nın teklif ettiği gibi savunma harcamalarının yüzde 2'den hemen yüzde 4'e çıkarılmayacağını çünkü bunun için zaman gerektiğini söyledi.

Trump'ın zirve sırasınca sıkça gündeme getirdiği savunma harcamalarının artırılmasıyla ilgili "Bunun iyi bir şey olduğundan emin değilim." değerlendirmesini yapan Macron, bir ülkeden savunma harcamasını artırması istendiği zaman ve bu artış terör tehditlerine cevap vermediğinde bunun bir anlamı olmadığını savundu.

"Trump hiçbir zaman ne bana ne de toplantılarda NATO'dan geri çekileceğini söylemedi." diyen Macron, toplantılarda savunma harcamaların artırılması konusunda tüm ülkelerle anlaşma sağlandığını kaydetti.

NATO'nun bu iki günün ardından çok daha güçlü çıktığını dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, "Daha güçlü çıktığımız bir zirve oldu çünkü ABD Başkanı Trump güçlü bir NATO istediğini teyit etti. Bu güzel bir şey." dedi.

ABD'nin Fransa'nın önemli bir müttefiği olduğunu ve ABD ile ilişki içerisinde olması gerektiğini ifade eden Macron, anlaşmazlık olan konularda Trump'ı ikna etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 16:44
  1. trump
  2. macron
  3. Fransa
  4. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta terör operasyonu: 16 kişi gözaltında
    1. Şırnak’ta terör operasyonu: 16 kişi..
    2. 2,5 yapraklı çayın ünü sınırları geçti
    3. Trabzonspor'dan Nordin Amrabat hamlesi!
    4. Ronaldo'nun ayrılığı sonrası Real..
    5. İran'da alkol alan gence ağır ceza!..
    6. Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları..
    7. Hindistan'da çelik üretim tesisinde..
    8. Bombaların altında futbol oynayan..
    9. Evi düzenli tutmanın yolları nelerdir?
    10. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı..
    11. Çağın hastalığı: Tükenmişlik sendromu
    12. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    13. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    14. Yeni meclis başkanı belli oldu
    15. Suudilerden skandal karar: 'ABD..
    16. TBMM'de 2. tur sonuçları belli oldu
    17. 60 milyonluk vurgun yapan müteahhit..
    18. Sakız yutmak zararlı mı?
    19. Şırnak'ta 3'ü Fransız 16 PKK'lı..
    20. Rusya'dan AB'ye şok! Süreyi uzattı
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı