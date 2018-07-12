Macron'dan Trump'a jet yalanlama

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuell Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri harcamaları eşit bölüşme konusunda NATO ülkelerinin anlaştığı yönündeki sözlerini yalanladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çekileceği iddialarına ilişkin, "Trump hiçbir zaman ne bana ne de toplantılarda NATO'dan geri çekileceğini söylemedi." dedi.

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin son gününde basın toplantısı düzenledi.

Müttefik ülkelerin hedeflerine ulaşması ve kolektif güvenlik için NATO'nun güvenilir, modern ve etkili olması gerektiğini ifade eden Macron, "NATO bünyesinde birlik ancak sorumluluklar ülkeler arasında paylaşıldığı zaman mümkündür." ifadelerini kullandı.

Macron, hedefin 2024 yılına kadar savunma harcamasında gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sine ulaşmak olduğunu söyleyerek, her ülkenin kendi güvenliği için kendi savunma harcamasını belirlediğini kaydetti.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma harcamasının artırılması gerektiği yönündeki ifadelerine ilişkin yöneltilen sorulara ise "Kolektif güvenliğimizden bahsediliyor. Bu rakamlara indirgenebilir mi? Hayır. Savunma harcamaları rakamalara indirgenemez." cevabını verdi.

Zirvenin dün açıklanan sonuç bildirgesinde her ülkenin uyması gereken hususların açık olduğunu ve bunları yerine getirmek için çalışacaklarını kaydeden Macron, ABD Başkanı'nın teklif ettiği gibi savunma harcamalarının yüzde 2'den hemen yüzde 4'e çıkarılmayacağını çünkü bunun için zaman gerektiğini söyledi.

Trump'ın zirve sırasınca sıkça gündeme getirdiği savunma harcamalarının artırılmasıyla ilgili "Bunun iyi bir şey olduğundan emin değilim." değerlendirmesini yapan Macron, bir ülkeden savunma harcamasını artırması istendiği zaman ve bu artış terör tehditlerine cevap vermediğinde bunun bir anlamı olmadığını savundu.

"Trump hiçbir zaman ne bana ne de toplantılarda NATO'dan geri çekileceğini söylemedi." diyen Macron, toplantılarda savunma harcamaların artırılması konusunda tüm ülkelerle anlaşma sağlandığını kaydetti.

NATO'nun bu iki günün ardından çok daha güçlü çıktığını dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, "Daha güçlü çıktığımız bir zirve oldu çünkü ABD Başkanı Trump güçlü bir NATO istediğini teyit etti. Bu güzel bir şey." dedi.

ABD'nin Fransa'nın önemli bir müttefiği olduğunu ve ABD ile ilişki içerisinde olması gerektiğini ifade eden Macron, anlaşmazlık olan konularda Trump'ı ikna etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.