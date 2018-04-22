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Macron'dan 'Suriye' açıklaması: Biz ayrılırsak savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "DEAŞ sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı ABD'nin Suriye'de kalması önemli. Aksi durumda yeni bir savaşa hazırlanacaklar" söyledi.

22 Nisan 2018 Pazar 23:23
Macron'dan 'Suriye' açıklaması: Biz ayrılırsak savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD basınına verdiği açıklamada, ABD, Fransa ve müttefiklerinin savaş sonrası yeni Suriye’yi inşa etmek için bölgeden çekilmemesi gerektiğini söyledi.

'SURİYE'DEN AYRILIRSAK...'

ABD’nin yalnız silahlı kuvvetlerinin değil, diplomasi varlığının da şuanda Suriye’de olduğunu söyleyen Macron “Biz savaştan sonra yeni Suriye’yi inşa edeceğiz, işte bu yüzden ABD’nin oynadığı rol çok önemli” şeklinde konuştu. DEAŞ’a karşı başlattıkları savaşı bitirdikten sonrada bölgede kalmak zorunda olduklarını vurgulayan Macron, “Çok net olacağım. Eğer tamamen çekilirsek, bölgeyi İran rejimine, Beşar Esad’a bırakacağız. Onlarda yeni bir savaş hazırlayacaklar” ifadelerini kullandı. 

'RUSYA VE TÜRKİYE ÖNEMLİ ROLE SAHİP'

Yeni Suriye’nin inşasında Fransa, ABD ve müttefiklerinin çok önemli rolleri olduğunun altını çizen Macron “DEAŞ’a karşı olan savaşın ardından, ABD, Fransa ve müttefiklerimizin, dahası, bölgedeki ülkeler, Rusya ve Türkiye’nin bile yeni Suriye’nin inşasında çok önemli rolleri olacak” şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 23:23
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