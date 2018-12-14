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Macron'dan "sükunet" ve "düzen" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:- "Ülkemizin sükunete, düzene ihtiyacı var. Yeniden normal olarak işlemesi gerekiyor"- "Demokrasimizin, kamusal alanların işgali ve şiddet unsurlarını kabul edebileceğini sanmıyorum"

14 Aralık 2018 Cuma 20:09
Macron'dan "sükunet" ve "düzen" çağrısı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "sarı yeleklilerin" yeni gösterisi öncesi "sükunet" ve "düzen" çağrısı yaptı.

Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Haftalardır devam eden ve polisle göstericilerin çatıştığı gösterilere ilişkin konuşan Macron, "Demokrasimizin, kamusal alanların işgali ve şiddet unsurlarını kabul edebileceğini sanmıyorum." dedi.

Göstericilerin taleplerini duyduğunu belirten ve attığı adımları savunan Macron, "Ülkemizin sükunete, düzene ihtiyacı var. Yeniden normal olarak işlemesi gerekiyor." diye konuştu.

Macron, istifa çağrılarını ise reddetti.

Brexit anlaşmasında değişiklik yapılmasıyla ilgili tartışmalara değinen Macron, "Bir anlaşma var, mümkün olan tek ve en iyi anlaşma, yeniden müzakere edemeyiz. Ama açıklığa kavuşturabilir ve güvence verebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Gösterilerde şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

- Macron'un açıklamaları

Macron, "sarı yeleklilerin" protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuş ve yeniden gösteri çağrısı yapmıştı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 20:09
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