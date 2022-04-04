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Avrupa Macron'dan şoke eden itiraf: Fransa'da aşırı sağın yükselişini...
Avrupa

Macron'dan şoke eden itiraf: Fransa'da aşırı sağın yükselişini...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede son 5 yılda aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 14:43:00 -
Macron'dan şoke eden itiraf: Fransa'da aşırı sağın yükselişini...

Macron, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, toplumda çevre, jeopolitik ve sosyal medya ile ilgili birçok sorunun bulunduğunu ve bunların korku yarattığını söyledi.

Aşırı sağın bu korkuyla oynadığını ifade eden Macron, son 5 yılda aşırı sağla ilgili sorunlardan kaçmadığını ancak yükselişini engelleyemediğini dile getirdi.

Macron, aşırı sağcı seçmenlerin sorunlarına gerçek çözüm bulunabileceğini, aşırıya meyilli insanların ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

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