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Avrupa Macron'dan sert çıkış: Boris Johnson'a 'palyaço' dedi!
Avrupa

Macron'dan sert çıkış: Boris Johnson'a 'palyaço' dedi!

İngiltere ve Fransa arasında göçmen krizi devam ederken, Fransa merkezli bir dergide gerilimi artıracak bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'palyaço' dediğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:20:00 -
Macron'dan sert çıkış: Boris Johnson'a 'palyaço' dedi!

Fransa'da yayınlanan bir dergide, Emmanuel Macron'un danışmanlarıyla yaptığı bir toplantıda Boris Johnson'a palyaço, Johnson yönetimine de sirk benzetmesi yaptığı iddia edildi. İngiltere ve Fransa arasında göçmen krizi devam ederken, Fransa merkezli bir dergide gerilimi artıracak bir iddia ortaya atıldı.

Le Canard Enchaine dergisi, Macron'un Johnson yönetimini danışmanlara bir "sirk" olarak nitelendirdiğini ve Johnson'ın Brexit'in "feci" sonucu nedeniyle kendisini kurban gibi gösterdiğini yazdı.

"Başbakan 'Brexit'in başarısızlığı nedeniyle günah keçisi arıyor" diyen Macron, Boris Johnson'a 'palyaço' dedi.

Kriz göçmenlerin hayatına mal oldu!

Fransa'nın Calais kentinden Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmen botunun batarak 17 erkek, biri hamile 7 kadın ve 3 çocuğun hayatına mal olması, "Manş Denizi'nde son yılların en büyük can kaybı" olarak kayda geçti ve göçmenlerin ölümü iki ülkede de geniş yankı uyandırdı.

Yaşanan facianın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'ni (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantı yapmaya çağırdı ve Fransa'nın, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Johnson Fransızları kızdırdı

Macron ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, olayın ardından yaptıkları telefon görüşmesinde de düzensiz göçü durdurmanın aciliyeti konusunda anlaştı.

Ancak Johnson'ın telefon görüşmesinden bir gün sonra göç kriziyle başa çıkmak için Macron'a gönderdiği 5 maddelik planın yer aldığı mektup Fransa'yı kızdırdı.

Johnson, mektubunda, insan kaçakçılığı yapan suç çetelerinin işlerine balta vuracağını öne sürdüğü planın, Fransa'nın da çıkarına olacağını savundu.

Fransa ise Johnson'ın düzensiz göç krizine ilişkin gönderdiği mektubu sosyal medyada paylaşmasına tepki olarak 28 Kasım Pazar günü Calais kentinde birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin katılımıyla düzenlediği toplantıya İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'i davetini iptal etti.

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