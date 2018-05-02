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Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya ziyaretinde Başbakan Malcolm Turnbull'un eşi Lucy Turnbull için büyük bir gafa imza attı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:56

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ABD Başkanı Donald Trump ile olan samimi pozları ve diyalogları çok konuşulmuştu. Macron'un ABD ziyaretinden sonra gerçekleştirdiği Avustralya ziyareti de bir o kadar konuşulacak...

BÜYÜK GAF

Macron ile Avustralya Başbakanı Turnbull ikili görüşmelerinin ardından kamera karşısına geçerek açıklamalar gerçekleştirdi. Macron Turnbul'a misafirperverliğinden ötürü şükranlarını sunarken büyük bir gafa imza attı.

​Macron ortak basın toplantısında Turnbull çiftinin misafirperverliğini överken, "Hoş karşılamanız için teşekkür ederim, size ve lezzetli eşinize..." dedi.

KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK

Turnbull bu ifade karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken yine de bozuntuya vermedi. Açıklamanın ardından iki lider tokalaşırken kameralara birlik pozu verdi.

DİL SÜRÇMESİ Mİ BİLİNÇALTI MI

Macron'un bu sözleri Avrupa'da oldukça yankı uyandırdı. Kimileri bu sözü Fransızca'da hoş anlamına geldiği için kullandığını belirtirken, kimileri ise Macron'un bilinçaltında yatan gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla suçladı.

Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump, kendi eşi Brigitte Macron hakkında benzer sözlerde bulunmuş, konu oldukça alay edilen bir mesele olmuştu.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:56
  1. Emmanuel Macron
  2. Fransa
  3. avusturya
  4. Malcolm Turnbull

YORUM YAZ

  • Ali AyanAli Ayan48 dk önce
    Bilincaltidir kesin. Herif bildigin Pla.boy be ya !
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