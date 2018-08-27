Macron'dan savaş çıkaracak açıklama! 'ABD'ye güvenmemeliyiz'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan çok sert bir açıklama yaptı.

Macron, "Avrupa'nın savunması için ABD'ye güvenmemeliyiz, yeni bir proje yürütmeliyiz" dedi.

Fransız lidere göre, kıtanın savunmasına tüm ülkeler dahil olmalı, buna Rusya da dahil.

ABD lideri Trump, NATO'dan çıkmak istediğini daha önce birçok kez dile getirmişti.

Suriye'deki iç savaşa da değinen Macron, Beşar Esad rejiminin kimyasal silah kullanması halinde yeni hava saldırıları düzenleneceğini ilan etti. Macron'a göre, Esad'ı desteklemek 'berbat bir hata' olur.

Suriye'de Şam rejiminin yanınad yer alan Rusya, geçen hafta ABD, İngiltere ve Fransa'nın hava saldırısı planladığını ileri sürmüştü.