0553 313 94 23

Macron'dan savaş çıkaracak açıklama! 'ABD'ye güvenmemeliyiz'

Fransa lideri Emmanuel Macron, Avrupa'nın savunmasında ABD'ye güvenemeyeceklerini belirterek kıtanın yeni bir proje yürütülmesi gerektiğini söyledi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:46
Macron'dan savaş çıkaracak açıklama! 'ABD'ye güvenmemeliyiz'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan çok sert bir açıklama yaptı.

Macron, "Avrupa'nın savunması için ABD'ye güvenmemeliyiz, yeni bir proje yürütmeliyiz" dedi.

Fransız lidere göre, kıtanın savunmasına tüm ülkeler dahil olmalı, buna Rusya da dahil.

ABD lideri Trump, NATO'dan çıkmak istediğini daha önce birçok kez dile getirmişti.

Suriye'deki iç savaşa da değinen Macron, Beşar Esad rejiminin kimyasal silah kullanması halinde yeni hava saldırıları düzenleneceğini ilan etti. Macron'a göre, Esad'ı desteklemek 'berbat bir hata' olur.

Suriye'de Şam rejiminin yanınad yer alan Rusya, geçen hafta ABD, İngiltere ve Fransa'nın hava saldırısı planladığını ileri sürmüştü.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:46
  1. Emmanuel Macron
  2. macron
  3. Fransa Cumhurbaşkanı
  4. Savaş çıkaracak açıklama
  5. ABD
  6. AB
  7. Fransa
  8. Rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da DAEŞ'e yönelik operasyon!
    1. Tekirdağ'da DAEŞ'e yönelik operasyon!
    2. Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi..
    3. FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına..
    4. BM Arakan kararını açıkladı! İlk..
    5. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü değişti
    6. Bakan'dan vatandaşa uyarı: Bu gece son!
    7. Macron'dan savaş çıkaracak açıklama!..
    8. Venezuela para birimini değiştiriyor
    9. Flaş karar! Alman devi hisselerini..
    10. Erdoğan, May ile telefonda görüştü
    11. Cep telefonu bomba gibi patladı!
    12. 30 Ağustos'ta kaç gün tatil?
    13. Muş'ta vahşet! 7 çocuk annesi eşini..
    14. Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin..
    15. Süleyman Soylu: Terör örgütünü bu kış..
    16. Trump'a büyük şok! Cenazesinde..
    17. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1..
    18. Çay hırsızı güvenlik kamerasına..
    19. Amerika'nın Rusya'ya yeni..
    20. ‘’Ekonomik saldırıyı zamanında..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk