Macron'dan beklenmeyen 'euro' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada euro bölgesi ve ekonomik birliğinde reform için Avrupalıların bir yol haritası üzerinde acil mutbakata varması gerektiğini açıkladı.

Macron, daha verimli kullanılması şartına bağlı olarak Fransa'nın Avrupa Birliği bütçesine katkısını arttırmaya hazır olduğunu da söyledi.

Avro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, nisan ayında 13,4 puandan 1,9 puana gerilemişti.