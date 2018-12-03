Fransa alev alev... Macron'dan geri adım! Müzakere istedi
Akaryakıta ek vergi konulmasını protesto etmek için sokaklara dökülen yüzbinlerce insanın katıldığı eylemlerin giderek büyümesi Fransa'da hükümete geri adım attırdı. Kriz toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylemcilerle görüşülmesini istedi.03 Aralık 2018 Pazartesi 08:04
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamları protestoları çerçevesinde Başbakan Edouard Philippe'den muhalefet partileri liderleri ve sarı yeleklilerden bir heyet ile görüşmesini istedi.
Kriz masası kurdu
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Elysee Sarayı'nda akaryakıt zamları protestolarına ilişkin "kriz" toplantısı düzenleyen Macron, Başbakan Philippe'den muhalefet partilerinin lideriyle ve sarı yeleklilerden bir heyet ile bir araya gelmesini talep etti.
Paris belediye başkanı da hükümete tepkili
Haberlerde, bu konuda Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da Philippe ile görüşmek istediği ifade edildi. Hidalgo, yaptığı açıklamada, başkentte gerçekleşen protesto gösterilerindeki güvenlik konusunda kendisiyle görüşmeyen hükümeti eleştirdi.
Macron, dün öğle saatlerinde, sarı yeleklilerin akaryakıt zamlarını protesto ettiği başkentteki Charles de Gaulle Meydanı ve çevresindeki caddelerde incelemelerde bulunduktan sonra "kriz" toplantısı için Elysee Sarayı'na geçmişti.
Muhalefet partileri, Macron ve hükümeti gösterilerde şiddete izin vererek protestocuların meşruiyetini zedelemeye çalıştığı yönünde eleştiriyor.
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