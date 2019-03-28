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Fransa'da peş peşe görevden almalar!

Fransa'da Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau'nun görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından, Hükümet Sözcüsü ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Benjamin Griveaux ile Dijital Gelişmelerden Sorumlu Devlet Bakanı Mounir Mahjoubi'nin görevlerine son verildiği öğrenildi.

28 Mart 2019 Perşembe 07:15
Fransa'da peş peşe görevden almalar!

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel  Macron'un Griveaux, Loiseau, Mahjoubi'nin görevine "son verdiği" belirtildi.

Mahjoubi ve Griveaux'nun gelecek yıl düzenlenecek belediye  seçimlerinde Paris Belediye Başkanlığına aday olması bekleniyor.

"İstifa edeceğini söylemişti"

Griveaux, daha önce yaptığı açıklamada, Paris Belediye Başkanlığına  aday olması halinde görevinden istifa edeceğini söylemişti.

Loiseau'nun, 26 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP)  seçimlerine katılmak için görevinden istifa ettiği bildirilmişti. Loiseau, AP  seçimleri için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet  Yürüyüşü Hareketinin (LREM) liste başı adayı gösterildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 07:14
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  2. EmmanuelMacron
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