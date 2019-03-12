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Macron'dan Etiyopya'da askeri iş birliği vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:"Etiyopya, bölge barışı ve terörizmle savaşta vazgeçilmez bir role sahip"

12 Mart 2019 Salı 22:37
Macron'dan Etiyopya'da askeri iş birliği vurgusu

ADDİS ABABA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Etiyopya ile savunma alanında iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek, Fransız askerlerinin Etiyopya ordusuna eğitim vereceğini açıkladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ziyaret ettiği ülkelerde Cibuti'den sonraki durağı Etiyopya olan Macron'u başkent Addis Ababa'daki Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti. İki lider baş başa yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Emmanuel Macron, ülkesinin Etiyopya ile savunma ve güvenlik alanında iş birliğini artırma arzusunda olduğunu vurgulayarak, "Etiyopya, bölge barışı ve terörizmle savaşta vazgeçilmez bir role sahip." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Etiyopya'yla askeri iş birliğini kuvvetlendireceğini belirten Macron, Etiyopya ordusunu eğitmek üzere ülkeye Fransız askerlerinin de gönderileceğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, Etiyopya'ya verilen 100 milyon avroluk hibe paketiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

İki lider, savunma, ekonomi ve kültürel mirasın korunması alanlarında bir dizi anlaşmaya da imza attı.

Macron ve Ahmed, sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki tarihi Lalibela Kiliseleri'ne ortak ziyaret gerçekleştirmişti. Fransa, Etiyopya Başbakanı Ahmed'in geçen yıl ekim ayında Paris'e yaptığı ziyaret sırasında 12'nci yüzyıldan kalma kiliselerin korunması ve onarımı için taahhütte bulunmuştu.

Emmanuel Macron'un, yarın başkentteki Afrika Birliği Genel Merkezi'ni ziyaret etmesi de planlanıyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 22:37
  1. Askeri işbirliği
  2. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed
  3. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

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