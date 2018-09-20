0553 313 94 23

Macron'dan çok konuşulacak AB itirafı: Tehlikede

Avrupa Birliği liderler zirvesine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) tehlikede olduğunu söyledi.

20 Eylül 2018 Perşembe 22:11
Macron'dan çok konuşulacak AB itirafı: Tehlikede

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen gayriresmi AB liderler zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Değişim ve gelişmelerle dönüşüme uğramayan bir AB’nin tehlikede olduğunu vurgulayan Macron, “Ben AB’de derin bir reformdan yanayım.” dedi.

Macron, zirvede AB’nin güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirterek, internette terör içerikli bilgilerin yasaklanmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı ile ilgili de değerlendirme yapan Macron, “Bir karar anındayız. Bugün İngiltere tarafından masaya konulan teklifler kabul edilemez. Avrupa Birliği’ne ve Birliğin bütünlüğüne zarar verecek bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

Macron, göçmenler konusunda sorunu, uluslararası kurallara saygı göstermeyenlerin çıkardıklarını kaydederek, AB’nin kurallarına saygı göstermeyenlerin AB fonlarından yararlanamayacağını belirtti.

Avrupa’nın kuzey ve güneyi olarak son 10 yılda görülmemiş mali ve finansal krizle karşı karşıya kaldığını söyleyen Macron, son 5 yılda da doğu ve batı olarak göçmenler konusunda bir ayrılığın ortaya çıktığını aktardı.

Macron, İtalya’nın son yıllarda göçmen konusunda dayanışma göstermediğini ifade ederek, bu nedenle iltica başvuruların Fransa ve Almanya’ya yapıldığını kaydetti.

 

  

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 22:11
  1. Macron
  2. Fransa
  3. Avrupa Birliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Yep' yeni ekonomik program
    1. 'Yep' yeni ekonomik program
    2. FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne eş..
    3. UBER’den flaş hamle… Satın almaya..
    4. 110 FETÖ'cüye gözaltı kararı
    5. Fuhuş çetesi 'dayak timi' oluşturmuş
    6. Yunanistan sahillerinde korkutan..
    7. Sultan Abdülhamid 176 yaşında
    8. CHP’li belediyeden FETÖ'ye bedelsiz..
    9. 1 milyon kişiye istihdam sözü..
    10. Trump'tan tehdit: Bunu unutmayız
    11. Mahmut Özgener AK Parti İzmir..
    12. Tutuklanan zanlı konuştu! 'Çocukları..
    13. Üç ülke sınırında felaket! Onlarca ölü..
    14. Şafak Sezer'in yankesicilikten..
    15. E okul EBA DYK kurs başvuruları 2018..
    16. AK Parti İzmir adayını buldu!
    17. Altını olanlar dikkat! Fiyat..
    18. 'Ankapark için 1 milyar 450 milyon..
    19. Fırat'ın haydutlarına emperyalist..
    20. Esrarengiz ABD’li için çember daralıyor!
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!