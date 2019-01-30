Macron'dan Brexit anlaşması açıklaması

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut Brexit anlaşmasının tekrar müzakereye açılamayacağını söyledi. Macron, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (Med7) yaptığı konuşmada mevcut Brexit anlaşmasının en iyi anlaşma olduğunu ve tekrar müzakereye açılamayacağını dile getirdi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği (AB) liderlerine, Brexit müzakerelerini yeniden açmak niyetinde olduğunu ilettiği bildirilmişti. May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta yapılan oylamada parlamentonun ezici çoğunluğu tarafından reddedilmişti. İngiltere'nin normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.