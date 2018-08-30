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Macron'dan Türkiye itirafı: AB için bizim çıkarımıza

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:58
Macron'dan Türkiye itirafı: AB için bizim çıkarımıza

Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinistö ile görüşen Emmanuel Macron ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Güvenlik konusunda görüştüklerini söyleyen Finlandiya Cumhurbaşkanı "Güvenlik sadece savunma değildir, terörizm ve göç sorununu da ilgilendiriyor. Güvenli bir Avrupa oluşturmak istiyoruz" dedi.

Hem başkaları İçin koruyucu hem de kendini koruyan bir Avrupa istediklerini ifade eden Emmanuel Macron, amaçlarının aynı risklere sahip olan ülkelerle birlikte çalışmak olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği'nin egemenliğinin birlik olmak ve ortak savunmayı güçlendirmekten geçtiğini söyleyen Macron, daha büyük ve birbirine destek bir Avrupa Birliği savunması istediğini belirtti.

 Özgürlük ve insan haklarına bağlı iki ülke olduklarını ifade eden Macron, Niinistö ile birlikte Avrupa Komisyonu'nda insan hakları değerlerini savunacaklarını duyurdu. Avrupa Birliği'nde iki taraf olduğunu, bir tarafın milliyetçi diğerinin gelişimci olduğunu ifade eden Fransız Cumhurbaşkanı iki taraf arasında kırılmanın olduğunu söyledi.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

AB üyesi ülkelerinin orduları arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedeflediğini söyleyen Macron, herhangi bir üye ülkenin saldırıya uğraması durumunda diğer ülkelerin desteğinin olacağı ve birlikte askeri planlama yapacaklarını ifade etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı "Türkiye ile görüşmelerin güzel geçmesi için verilen emeklerden memnunum. Amacımız komşuluk ilişkilerimizi huzurlu kılmak" dedi.

"BİZİM ÇIKARIMIZA"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile stratejik ilişkilere sahip olmak AB için bizim çıkarımıza. Yine aynı şekilde istikrara katkı sağlayacak ve uzun dönemde daha fazla uyum ve kuvvet getirecek Rusya ile stratejik ilişkileri geliştirmek bizim yararımıza" ifadesini kullandı.

Öte yandan daha önce Fransızların reformlara kapalı olduğunu dile getiren Macron'a bu ifadesinin sorulması üzerine Fransız Cumhurbaşkanı, "Bu yeni bir bilgi değil, Fransa reform edilmez değiştirilir" dedi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:58
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