0553 313 94 23

Fransa'daiç savaş uyarısı! Macron'dan hükümete başörtüsüyle ilgili kesin talimat

Fransa'da 'laiklik' üzerinden tekrar patlak veren 'başörtüsü' ve 'göçmen karşıtlığı' tartışmalarına Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı. Hükümete kesin talimat gönderen Macron, iç savaş uyarısında bulundu.

17 Ekim 2019 Perşembe 08:54
Fransa'daiç savaş uyarısı! Macron'dan hükümete başörtüsüyle ilgili kesin talimat

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede son günlerdeki, başörtüsü, laiklik, radikalleşme ve entegrasyon tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, "göçmen sorunu, radikalleşme, komüniteryanizm ve laiklik kavramlarının karıştırılmasının sivil savaşa yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Elysee Sarayı kaynaklarına göre, son dönemde bazı siyasetçilerin Müslüman ve göçmen karşıtı söylemlerinden rahatsız Macron, bu grupların "damgalanma" korkusu içinde yaşamalarından duyduğu endişe dile getirdi.

Macron'dan hükümete kesin talimat

Cumhurbaşkanı Macron, bu çerçevede İçişleri Bakanı’na Fransa’da yerel ve ulusal düzeyde Müslümanlarla diyaloğu güçlendirmesi talimatını verirken, hükümetten bir çeşit "bölücülük" olarak gördüğü radikalleşme ve komüniteryanizm ile mücadeleyi aksatmamasını istedi.

Macron’un özellikle sağsı siyasetçi Xavier Bertrand, İslamla ilgili son açıklamalarına büyük tepki gösterdiği bildirildi. Sağcı siyasetçi, bir gazeteye verdiği demeçte, ülkenin medeniyet savaşı ile karşı karşıya olduğunu iddia ederek, "İslamcılığın ülkeyi kangren ettiğini" ileri sürmüştü.

Başörtüsü tartışmaları yine alevlendi

Fransa’da son bir hafta içinde gerek iktidar gerekse muhalefet partilerinin bazı üyelerinin başörtüsü, laiklik, göçmenler ve güvenlik ilgili açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

90 akademisyen, sanatçı, film yönetmeni, aktör ve gazeteci, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul'un başörtülü Müslüman kadına yaptığı sözlü saldırısını kınamasını istedi.

Macron’a gönderilen mektupta, Odoul'un Müslüman kadından başörtüsünü çıkarmasını istemesine de tepki gösterildi ve Fransa'da aşırı sağcıların, Müslümanlara yönelik nefreti propaganda haline getirdiği vurgulandı.

Fransa’da aşırı sağcı parti dışında Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in başörtüsünün toplum tarafından istenmediğini söylemesi de, sivil toplum örgütlerinin tepkisine yol açtı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 08:54
  1. Emmanuel Macron
  2. başörtüsü
  3. fransa
  4. iç savaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolarda kritik gün! İşte son durum
    1. Dolarda kritik gün! İşte son durum
    2. Kivinin faydaları ve zararları nedir?
    3. Taşeron işçi kadro ne zaman? Taşeron..
    4. Eli kanlı terör örgütü PKK, 20 bin..
    5. Ananasın faydaları nelerdir?
    6. Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı..
    7. Macron'dan başörtüsü talimatı! Fransa..
    8. Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?..
    9. Sirenka nedir? Sirenka nasıl yapılır?
    10. Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih..
    11. Deprem sonrası ölenlerin sayısı yükseldi
    12. Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok..
    13. ABD'ye bir F-35 şoku daha! Rusya'ya..
    14. Tutmanik nedir? Tutmanik nasıl yapılır?
    15. S. Arabistan'da dehşete düşüren..
    16. MSB açıkladı: 673 terörist etkisiz..
    17. Ayn el Arab'taki ABD üssü bombalandı!
    18. Yargı Reformu teklifi yasalaştı
    19. ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK..
    20. MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Ankara..
    21. ABD BaşkanıTrump'tan Beyaz Saray'daki..
    22. Yeni Zelanda’da cami saldırılarını..
    23. Başkan Erdoğan Rusya'ya gidecek
    24. Üniversite öğrencilerinden Barış..
    25. MHP'nin acı günü! Hayatını kaybetti
    26. Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin..
    27. İzmir'de ulaşım ücretlerine yüzde 13 zam
    28. New York'ta Müslüman annelere dini..
    29. Türk ve Rus sanatçılar ortak sergi açtı
    30. 17.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    ABD medyasını çıldırtan resim!
    ABD medyasını çıldırtan resim!
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
    Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    İncirlik iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Trump'tan flaş Türkiye itirafı
    İncirlik iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Trump'tan flaş Türkiye itirafı
    İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması
    İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması