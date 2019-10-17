Fransa'daiç savaş uyarısı! Macron'dan hükümete başörtüsüyle ilgili kesin talimat

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede son günlerdeki, başörtüsü, laiklik, radikalleşme ve entegrasyon tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, "göçmen sorunu, radikalleşme, komüniteryanizm ve laiklik kavramlarının karıştırılmasının sivil savaşa yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Elysee Sarayı kaynaklarına göre, son dönemde bazı siyasetçilerin Müslüman ve göçmen karşıtı söylemlerinden rahatsız Macron, bu grupların "damgalanma" korkusu içinde yaşamalarından duyduğu endişe dile getirdi.

Macron'dan hükümete kesin talimat

Cumhurbaşkanı Macron, bu çerçevede İçişleri Bakanı’na Fransa’da yerel ve ulusal düzeyde Müslümanlarla diyaloğu güçlendirmesi talimatını verirken, hükümetten bir çeşit "bölücülük" olarak gördüğü radikalleşme ve komüniteryanizm ile mücadeleyi aksatmamasını istedi.

Macron’un özellikle sağsı siyasetçi Xavier Bertrand, İslamla ilgili son açıklamalarına büyük tepki gösterdiği bildirildi. Sağcı siyasetçi, bir gazeteye verdiği demeçte, ülkenin medeniyet savaşı ile karşı karşıya olduğunu iddia ederek, "İslamcılığın ülkeyi kangren ettiğini" ileri sürmüştü.

Başörtüsü tartışmaları yine alevlendi

Fransa’da son bir hafta içinde gerek iktidar gerekse muhalefet partilerinin bazı üyelerinin başörtüsü, laiklik, göçmenler ve güvenlik ilgili açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

90 akademisyen, sanatçı, film yönetmeni, aktör ve gazeteci, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul'un başörtülü Müslüman kadına yaptığı sözlü saldırısını kınamasını istedi.

Macron’a gönderilen mektupta, Odoul'un Müslüman kadından başörtüsünü çıkarmasını istemesine de tepki gösterildi ve Fransa'da aşırı sağcıların, Müslümanlara yönelik nefreti propaganda haline getirdiği vurgulandı.

Fransa’da aşırı sağcı parti dışında Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in başörtüsünün toplum tarafından istenmediğini söylemesi de, sivil toplum örgütlerinin tepkisine yol açtı.