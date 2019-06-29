0553 313 94 23

Macron'dan ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:- "(ABD-İran gerilimine dair) Önceliğimiz tansiyonun düşmesidir"- "Yapacağımız şey yaptırım uygulamak değil. 2015'te imzalanan anlaşmayı yerine getireceğiz. Buna paralel olarak yeni bir anlaşma imzalamak için yeni bir diyalog oluşturmak gerekiyor"- "ABD hariç G20 ülkeleri Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlılığını belirtti"

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:07
Macron'dan ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimine ilişkin, "Önceliğimiz tansiyonun düşmesidir." dedi.

Macron, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

İklim konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Macron, "ABD hariç G20 ülkeleri Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlılığını belirtti." dedi.

Zirve sırasında bir araya geldiği liderlerle çok taraflılık ve bölgesel konularını görüştüğünü anlatan Macron, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile İstanbul'da Suriye'ye ilişkin düzenlenen zirveyi görüştük. Liderlerin Birleşmiş Milletler'de verdiği sözleri yerine getirmesi şartıyla yazın sonunda veya sonbaharın başlangıcında bu zirveyi aynı formatta gerçekleştirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Macron, G20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, iklim konusunu ve İran'ı ele aldıklarını dile getirdi.

Emmanuel Macron, İran ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Önceliğimiz tansiyonun düşmesidir." dedi.

Avrupa ülkelerin İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını hedeflediğini belirten Macron, İran'ın nükleer anlaşmadan çıkmaması gerektiğini söyledi.

Macron, "Yapacağımız şey yaptırım uygulamak değil. 2015'te imzalanan anlaşmayı yerine getireceğiz. Buna paralel olarak yeni bir anlaşma imzalamak için yeni bir diyalog oluşturmak gerekiyor." dedi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:07
  1. ABD
  2. G20
  3. iklim
  4. iran
  5. Macron

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalıp ve iskele üretiminde ihracat artıyor
    1. Kalıp ve iskele üretiminde ihracat..
    2. Triatlon ve Aquatlon Türkiye..
    3. Evde uyuşturucu serası kurdu
    4. Romen turistin kaza sonrası rahatlığı..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    6. Kaçakçılara ağır darbe! 20 bin paket..
    7. Üsküdar’da bina boşluğunda mahsur..
    8. Yaz tatiline özel kültür seti dağıtımı..
    9. Balıkesir’de "Narkotik Suçlar ve..
    10. Mardin’de 20 bin 350 paket kaçak..
    11. Aşık genç, babası ile tartışıp..
    12. 24 FETÖ’cüden 12’si tutuklandı
    13. Diyarbakır’da yanan tarladan geriye..
    14. Mersin’de motosiklet orta refüje..
    15. 28 yıl sonra bir araya gelerek ders..
    16. Balıkların mevsimine dikkat ediyor..
    17. Albaraka Türk’ten örnek olacak proje..
    18. Aralarında görevde bulunan asker ve..
    19. Hatay’da "St. Pierre Aziz Petrus ve..
    20. FETÖ’den gözaltına alınan 20 kişi..
    21. Ağrı’da korkutan yangın
    22. Erdoğan’dan S-400 yorumu : “Bu iş..
    23. (Özel) Uzmanlardan güneş çarpması..
    24. Resmen yürürlüğe girdi! Eczanelerde..
    25. Esnaftan belediye başkanına pankartlı..
    26. Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali..
    27. U15 Güreş Takımı’ndan Polonya’da 4..
    28. Görev başında vefat eden Abdulkadir..
    29. Çamlıktepe’de kaybolan 2 kişi için..
    30. Macron'dan ABD-İran gerilimine ilişkin..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı