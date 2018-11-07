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Fransa'da Macron’a suikast planı!

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a suikast planladığı iddia edilen biri kadın 6 kişi gözaltına alındı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:03
Fransa'da Macron’a suikast planı!

Fransız istihbaratı tarafından yakalanan Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a suikast planlayan zanlıların ülkenin Isere, Lyon kentinin güneydoğusunda Almanya ile Lüksemburg arasındaki sınırda bulunan Moselle ve Rennes şehrinin kuzeybatısı yakınlarında bulunan Ille-et-Vilaine kentlerinde gözaltına alındıkları belirtildi.

Plan şüpheli

Suikast planının şüpheli ve sonuçlanmamış olduğuna dikkati çeken yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtirken, zanlıların aşırı sağcı oldukları iddia edildi.
 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 08:03
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