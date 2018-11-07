Fransa'da Macron’a suikast planı!
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a suikast planladığı iddia edilen biri kadın 6 kişi gözaltına alındı.07 Kasım 2018 Çarşamba 08:03
Fransız istihbaratı tarafından yakalanan Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a suikast planlayan zanlıların ülkenin Isere, Lyon kentinin güneydoğusunda Almanya ile Lüksemburg arasındaki sınırda bulunan Moselle ve Rennes şehrinin kuzeybatısı yakınlarında bulunan Ille-et-Vilaine kentlerinde gözaltına alındıkları belirtildi.
Plan şüpheli
Suikast planının şüpheli ve sonuçlanmamış olduğuna dikkati çeken yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtirken, zanlıların aşırı sağcı oldukları iddia edildi.
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