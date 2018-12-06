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Macron'a halk desteği en düşük seviyesinde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir önceki ay yüzde 21 seviyesinde olan halk desteği, "sarı yeleklilerin" gösterileri sırasında 3 puan düşerek yüzde 18'e geriledi

06 Aralık 2018 Perşembe 19:21
Macron'a halk desteği en düşük seviyesinde

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a olan halk desteği, son bir ayda 3 puan azalarak yüzde 18'e düştü.

Fransa'da "sarı yelekliler" hareketi, Cumhurbaşkanı Macron'ın imajına zarar veriyor. Araştırma şirketi Yougov'un CNews ve The Huffpost için yaptığı ankete göre, akaryakıt zammına tepki olarak başlayıp Macron yönetimine öfkeye dönüşen protestolar sırasında Cumhurbaşkanının imajı ciddi zarar gördü.

28-29 Kasım'da bin 6 kişinin katılımıyla yapılan anket, bir önceki ay yüzde 21 düzeyinde olan Macron'a halk desteğinin gösteriler sırasında 3 puan düşerek yüzde 18 ile "en düşük halk desteği" seviyesine gerilediğini gösterdi. Macron son 2 ayda 7 puan kaybetti.

Macron'un yanı sıra Başbakan Edouard Philippe de halk desteği konusunda puan kaybına uğradı. Philippe'e olan destek de son bir ayda 6 puan düşüşle yüzde 21'e geriledi.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi "kaos ortamı" yaratmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 19:21
  1. Edouard Philippe
  2. Emmanuel Macron
  3. Fransa
  4. sarı yelekliler

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