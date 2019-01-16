0553 313 94 23

Macron'a göre İngiltere anlaşmayla ilgili ek süre isteyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a göre İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesinden sonra İngiltere muhtemelen AB'den anlaşma ile ilgili ek süre talep edecek

16 Ocak 2019 Çarşamba 03:23
Macron'a göre İngiltere anlaşmayla ilgili ek süre isteyecek

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesinin ardından İngiltere'nin muhtemelen AB'den anlaşma ile ilgili ek süre isteyeceğini belirtti.

Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak için Grand Bourgtheroulde semtinde düzenlediği toplantıda İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oylamanın reddedilmesinden sonra üç senaryonun gerçekleşebileceğini belirten Macron, ilkinin Brexit anlaşmasının iptali olduğunu, bu durumda kaybedenin İngilizler olacağını kaydetti.

Macron, ikinci senaryonun İngiltere'nin AB'den anlaşma ile ilgili yeni taleplerde bulunması olacağını ifade ederek, anlaşmanın tekrar müzakereye açılamayacağını vurguladı.

Kendisine göre gerçekleşmesi muhtemel üçüncü senaryoda İngiltere'nin anlaşma ile ilgili AB'den ek süre isteyeceğini belirten Macron, "Belki başka bir şey bulmak için Avrupa Parlamentosu seçimlerine girecekler. Bu çok belirsizlik ve endişe yaratıyor." dedi.

Macron, oylamadan sonra baskının İngiltere tarafında olduğu kaydederek, "Referandum, dışardan yalan haberler üreten kişiler tarafından manipüle edildi." diye konuştu.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 03:23
  1. Brexit
  2. Fransa
  3. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  4. İngiltere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak'ı çevre illere bağlayan kara yolları yeniden ulaşıma açıldı
    1. Uşak'ı çevre illere bağlayan kara..
    2. Bursa'nın beş ilçesinde okullara kar..
    3. Macron'a göre İngiltere anlaşmayla..
    4. Akıllı baston WeWALK Brooklyn'de test..
    5. İşte Mario Balotelli'nin yeni takımı!
    6. Galatasaray forvet transferi yapacak..
    7. Esed rejiminden Türkiye'ye küstah..
    8. Erzincan'da otobüs terminalinin çatısı..
    9. "Netice alınması için tüm hukuki..
    10. Avusturyalı şovmenin oğlu Antalya'daki..
    11. Tipide mahsur kalanların imdadına..
    12. Telefonuna el koyan babasını ihbar..
    13. Bolu'da yoğun kar yağışı
    14. Yerel seçime doğru
    15. Lübnan'da Suriyeli sığınmacılar için..
    16. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    17. Yeni Yunan bakan şaşırttı: Türkiye..
    18. Akıllara zarar olay! Soğuk havaya..
    19. Etiyopya'da 18 banka soyuldu
    20. Otobüs yoldan çıktı, yolcular büyük..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var