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Macron’a Ermeni soykırım kararı tepkisi: Anadolu’nun tarihi Fransa’da yazılmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” ilan etmesi, Türkiye’deki Ermeni araştırmacılarını kızdırdı. yeniakit.com.tr’ye konuşan Tarihçi Gürsoy Solmaz, “Soykırımcı Fransa haddini aşıyor. Anadolu’nun tarihi Fransa’da yazılmaz.” dedi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:51
Macron’a Ermeni soykırım kararı tepkisi: Anadolu’nun tarihi Fransa’da yazılmaz

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” ilan etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ermeni Tarihi Uzmanı Doç. Dr. Gürsoy Solmaz, Osmanlı’da ‘kavm-i sadıka’ olarak adlandırılan Ermenilerin Fransa tarafından kışkırtılıp isyana teşvik edildiğini belirterek, şunları söyledi: “17. yüzyıldan itibaren Anadolu toprakları üzerinden Doğu Akdeniz’in kontrolünü sağlamaya çalışan ve bu amaçla Ermenileri kullanan Fransa, Ermenilerin bağımsızlık talebiyle isyan etmesinde önemli bir rol oynadı. Fransa, Ermenilere verdiği desteği ve Ermenilerle işbirliğini İstiklâl Harbi yıllarında da sürdürdü ve Anadolu’dan tahliye ettiği isyancı Ermenilerinden oluşan üç Taburluk kuvveti Kıbrıs’ın Monarga köyünde eğittikten sonra Urfa, Antep ve Maraş’ın işgalinde kullandı. Lozan görüşmelerinde Anadolu’da özerk bir Ermeni bölgesi kurulması teklifini yapan Fransa idi. Ermeni olaylarının kışkırtıcısı olan Fransa, bugün kalkıp Ermeni soykırımından bahsediyor. Aslında Fransa da çok iyi biliyor ki; Türkler Ermenileri değil, Ermeniler Türkleri ve Kürtleri katletmiştir.

Fransa yasa çıkartarak tarihi gerçekleri değiştiremez

Fransız Millî Eğitim Bakanlığının 3. sınıf öğrencilerine sözde Ermeni soykırımını ders olarak okutulması yönünde 2001 yılında karar aldığını hatırlatan Solmaz, “Bu saçma kararın iptali için Türk Tarihinin Eğitiminde Tarafsızlık Derneği tarafından açılan dava 2015 yılında maalesef reddedildi. Sözde özgürlükler ülkesi olarak kendini tanıtan Avrupalı ülkeler, bırakın siyasi ve fikrî tartışmaları, tarihî gerçeklerin bile dile getirilmesini yasaklayacak kadar faşisttirler. Fransa geçmişinin kanlı izlerini suçu başkalarına atarak silemez, yasa çıkararak tarihî gerçekleri değiştiremez.” diye konuştu.

Anadolu’nun tarihi Fransa’dan yazılmaz

Türkiye’nin arşivlerini açtığı hâlde Ermenilerin aynı şeffaflıktan kaçmasının, Batı destekli Ermeni Diasporası’nın amacının tarihî gerçekleri ortaya çıkartmak olmadığını gösterdiğine dikkat çeken Solmaz, şöyle devam etti: “Birinci Dünya harbinin baş aktörü olan Fransa Çanakkale’de geri çekilişini daha sonra Antep ve Maraş işgallerinde unutmaya çalışacak ise de Millî Mücadele’de gerekli tokadı yiyip çekilmişti. İşte bu sebeple Türkiye’den bunun acısını çıkarmak isteyen Fransa, Anadolu tarihini kendi emellerine hizmet edecek şekilde yeniden yazmak isteyen Haçlı Batı’nın önderliğini yapıyor. Ermeni Diasporası’nın durmadan gündemde tuttuğu iftira kampanyası, esas itibariyle Ermenistan’ın değil, Haçlı Batı’nın kirli propaganda malzemesidir. Bu bilinç içinde tarihimizi ve dinimizi iyice okumak ve bilmek gerekir. Şu gerçeği unutmamak gerekir ki; Müslüman oluşumuz, bu konuda aleyhimize başlatılan Haçlı saldırısının sebebidir. Yoksa Müslüman Anadolu tarihini Ermeni kalemiyle Fransa’da yazmaya çalışmak, Fransa’nın kendi tarihindeki kanlı cinayetleri unutturmaya yetmeyecektir.

 

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:51
  1. Çanakkale
  2. Gürsoy Solmaz
  3. Osmanlı
  4. kavm-i sadıka
  5. Emmanuel Macron
  6. Macron
  7. Birinci Dünya harbi

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