Macron'a Elysee Sarayı önünde büyük şok
İslam karşıtı politikalar izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'te protesto edildi.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtlığını körüklemesine öfke artıyor. Fransa'daki bazı kentlerdeki kamu binalarına Hz. Muhammed'in karikatürünün yansıtılması, Macron’un ‘düşünce ve ifade özgürlüğü’ vurgusu yaparak İslam karşıtlığını körüklemesine karşı tepkiler devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde Macron ve politikaları protesto edildi. Göstericiler "La İlahe İllallah Muhammedür-Resulüllah" diyerek tepkilerini gösterdi.