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Macron Venezuela'daki seçimleri "yasa dışı" olarak nitelendirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:- "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro yasa dışı şekilde seçildikten sonra Avrupa, demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor"

24 Ocak 2019 Perşembe 13:50
Macron Venezuela'daki seçimleri "yasa dışı" olarak nitelendirdi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Mayıs 2018'de "yasa dışı" biçimde bu göreve seçilmesinin ardından ülkede demokrasinin yeniden inşasını desteklediğini söyledi.

Macron, sosyal medya hesabından, "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro yasa dışı şekilde seçildikten sonra Avrupa, demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor. Özgürlükleri için yürüyen yüz binlerce Venezuelalının cesaretini selamlıyorum." mesajını paylaştı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasp edilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yazılı açıklama yaparak Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise "Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini ve ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı darbe tertiplediğini" söylemişti.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:50
  1. Fransa
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