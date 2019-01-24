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Trump'ın yancısı Macron, Venezuela'daki seçimleri 'yasa dışı' ilan etti

'Sarı yeleklilerin' haftalar süren protestolarına kulaklarını tıkayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ABD'nin Venezuela'daki darbe girişimine destek verdi. Macron, Avrupa'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Mayıs 2018'de "yasa dışı" biçimde bu göreve seçilmesinin ardından ülkede demokrasinin yeniden inşasını desteklediğini söyledi.

24 Ocak 2019 Perşembe 14:43
Trump'ın yancısı Macron, Venezuela'daki seçimleri 'yasa dışı' ilan etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından, "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro yasa dışı şekilde seçildikten sonra Avrupa, demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor. Özgürlükleri için yürüyen yüz binlerce Venezuelalının cesaretini selamlıyorum." mesajını paylaştı.

Venezuela'ya ABD operasyonu!

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasp edilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yazılı açıklama yaparak Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise "Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini ve ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı darbe tertiplediğini" söylemişti.

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:43
  1. Juan Guaido
  2. Emmanuel Macron
  3. Venezuela
  4. Nicolas Maduro

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