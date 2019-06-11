Macron ve Trump'un diktiği ağaç kurudu

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği ağaç kurudu.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron ve Trump'ın geçen yıl Beyaz Sarayı'n bahçesine diktiği ve iki liderin arasındaki dostluğu simgelediği belirtilen ağaç kurudu.

Macron, bu ağacı geçen yıl nisan ayında ABD'ye gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında Trump'a hediye etmişti. İki lider, eşleriyle kameraların karşısına geçerek ağacı beraber dikmişti.

Haberlerde, 1. Dünya Savaşı sırasında 2 bin Amerikalı askerin hayatını kaybettiği Fransa'nın kuzeyindeki bir ormandan getirilen bu ağacın, dikildikten kısa bir süre sonra karantinaya alınmak üzere yerinden söküldüğü ve tekrar dikilmesi beklenen bu ağacın dikilmediği bildirildi.

Fransa'nın Washington Büyükelçisi Gerard Araud, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'ye ithal edilen canlıların karantinaya alınmasının zorunlu olduğunu ve söz konusu ağacın daha sonra tekrar dikileceğini belirtmişti.

Ağacın karantinaya alındığı sırada kuruduğu kaydedildi.















