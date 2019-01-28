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Macron ve Sisi güvenlik ve insan haklarını görüştü

Resmi ziyaret için Mısır'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Mısır Cumhrurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başta güvenlik ve insan hakları olmak üzere ikili ve bölgesel konuları değerlendirdi

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:34
Macron ve Sisi güvenlik ve insan haklarını görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güvenlik, insan hakları, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

Başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye güvenlik, istikrar ve insan haklarının birbirinden ayrılmadığını söylediğini kaydederek, “Hukukun üstünlüğü, insana saygı, istikrar ve barış yan yanadır. İstikrar güvenlik ve insan hakları birbirinden ayrılmaz.” ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise Macron'a cevaben, “İnsan hakları konusu, bölgedeki çalkantılar ve terörle mücadele kapsamında değerlendirilmelidir.” dedi.

-Ekonomi ve bölgesel konular

Sisi, Fransa ve Mısır arasındaki siyasi ve stratejik ilişkilerin öneminin altını çizerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı, “Fransa şirketlerinin Mısır ekonomisine katkıları ve büyük projelerdeki rolünden övgüyle bahsettim. Sayın Macron ile eğitim ve kültürel konuları da konuştuk. Fransız bilim adamlarının eski Mısır tarihinin ortaya çıkarılmasındaki rollerini unutmadık.” diye konuştu.

İki ülkenin güvenliğini tehdit eden terörle mücadele konusunu da ele aldıklarını belirten Sisi, insan hakları konusunu da değerlendirdiklerini, Mısır’ın uluslararası prensiplere uyduğunu ve insan haklarına saygı konusunda hassas davrandığını mevkidaşına aktardığını dile getirdi.

Mısır ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için bir fırsat olduğunu söyleyen Macron ise, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdiklerini ifade ederek, “Libya konusunda iş birliği yapıyoruz. Libya’daki hedefimiz terör örgütlerine karşı mücadele etmek ve terörle mücadele eden gruplara destek vermektir.” ifadelerini kullandı.

Macron, Mısırlı mevkidaşı ile Suriye’deki gelişmeler ve Filistin meselesini görüştüklerini dile getirerek, Suriye konusunda Fransa ve Mısır yönetimlerinin aynı düşündüğünü belirtti. Macron, ülkesinin Mısır’a 1 milyar avro kredi vereceğini sözlerine ekledi.

-Kapalı oturumda insan hakları

Fransız Haber Ajansı AFP’ye bu sabah değerlendirmelerde bulunan Macron, Sisi'nin Fransa'yı ziyaret ettiği Ekim 2017’den bu yana Mısır'da insan hakları durumunun kötüleştiğini ifade ederek, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kapalı oturumda bazı muhaliflerin ve mahkumların durumunu görüşeceğini söylemişti. Macron, “Bu konuda çok açık bir şekilde konuşacağım. Öyle inanıyorum ki, bu Mısır’ın istikrarı ve Cumhurbaşkanı Sisi’nin çıkarına olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Resmi ziyaret için dün Mısır’a gelen Macron ve eşi Brigitte Trogneux, ülkenin güneyindeki Ebu Simbel tapınağını gezmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:34
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  4. Macron
  5. Sisi

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